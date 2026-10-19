Mendoza busca ampliar su participación en la producción de hidrocarburos no convencionales con un proyecto de YPF que contempla una inversión de US$ 4.500 millones y la perforación de alrededor de 500 pozos en dos bloques del sur provincial. La iniciativa podría duplicar la producción de hidrocarburos de Mendoza, según estimó Lucas Erio, director de Hidrocarburos de la provincia, en una entrevista con Mejor Informado durante la AOG Patagonia 2026 que se realiza en el Espacio DUAM en Neuquén.

El plan todavía requiere completar una serie de trámites provinciales y obtener la aprobación nacional para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre los pasos previstos figuran la unificación de las dos áreas involucradas y el otorgamiento de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH).

Erio explicó que YPF ya inició la perforación de un pozo no convencional en uno de los bloques y prevé realizar otras dos perforaciones. La intención, de acuerdo con el funcionario, es mantener un equipo de perforación afectado al desarrollo mendocino para acelerar los trabajos y avanzar hacia una explotación de mayor escala.

El proyecto anunciado por YPF representa una apuesta para incorporar a Mendoza al desarrollo masivo de los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, cuya explotación tiene su principal actividad en Neuquén.

YPF prepara un desarrollo de 500 pozos en Vaca Muerta Mendoza

El proyecto anunciado por YPF representa una apuesta para incorporar a Mendoza al desarrollo masivo de los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, cuya explotación tiene su principal actividad en Neuquén.

Según detalló Erio, la petrolera pretende unificar dos bloques que posee en el sur mendocino y solicitar una concesión específica para explotar hidrocarburos no convencionales. Con esa herramienta, buscará presentar el proyecto al RIGI por unos US$ 4.500 millones.

Lucas Erio, director de Hidrocarburos de Mendoza.

La propuesta contempla alrededor de 500 pozos y un desarrollo integral de Vaca Muerta en territorio mendocino. Sin embargo, la cifra corresponde al plan proyectado y no implica que todas las perforaciones estén aprobadas, ejecutadas o en producción.

“Estamos hablando de uno de los, si es que no es el más importante, en términos de hoy, de la historia de la provincia”, sostuvo el director de Hidrocarburos al dimensionar el alcance de la iniciativa.

Erio estimó que el proyecto podría duplicar la producción actual de Mendoza. El impacto definitivo dependerá de la evolución del plan, sus resultados productivos, las inversiones efectivamente ejecutadas y los plazos de desarrollo.

Cuáles son los próximos pasos para concretar la inversión

La Provincia y YPF conformaron una mesa de trabajo para acelerar los procedimientos administrativos. De acuerdo con Erio, el cronograma contempla tres instancias centrales. Unificar los dos bloques: Mendoza debe tramitar la integración de las áreas con los fundamentos técnicos correspondientes. Otorgar la concesión no convencional: la empresa necesita una CENCH para avanzar con el desarrollo integral. Por último, solicitar el ingreso al RIGI: con los pasos anteriores cumplidos, YPF podrá presentar ante el Gobierno nacional el proyecto de inversión por US$ 4.500 millones.

El funcionario señaló que la intención es completar los trámites con rapidez para que el equipo de perforación pueda continuar trabajando en Mendoza.

La disponibilidad de estos equipos constituye un factor relevante para la industria. Erio advirtió que la capacidad de perforación y fractura es uno de los cuellos de botella del desarrollo no convencional en Argentina, especialmente en Neuquén, donde se concentra buena parte de la actividad.

Por eso, que YPF mantenga un equipo asignado a las operaciones mendocinas podría contribuir a acelerar la campaña exploratoria y el desarrollo futuro de los bloques.

Mendoza todavía depende del petróleo convencional

A pesar de la expectativa que genera Vaca Muerta, casi el 100% de la producción hidrocarburífera actual de Mendoza proviene de yacimientos convencionales, según explicó Erio.

La provincia tiene una extensa historia petrolera y participa de dos cuencas: la Cuyana, ubicada en el norte provincial, y la Neuquina, que comparte con Neuquén en el sur.

Erio indicó que Mendoza es la cuarta provincia del país en participación de la producción de hidrocarburos y destacó las políticas destinadas a sostener los yacimientos convencionales, que atraviesan un proceso de maduración.

Según el funcionario, desde el período posterior a la pandemia, Mendoza registró una declinación inferior al 6% en la producción convencional, un resultado que atribuyó a los incentivos, la previsibilidad regulatoria y la especialización de las empresas que operan en esos campos.

El desafío provincial es, por lo tanto, doble: sostener la actividad convencional que actualmente concentra la producción y desarrollar los recursos no convencionales para diversificar su matriz petrolera.

Qué otras áreas podrían impulsar Vaca Muerta en Mendoza

El proyecto de YPF no es la única iniciativa que busca ampliar la exploración no convencional en la provincia.

Erio mencionó otras áreas que podrían incorporarse a esa estrategia:

Cañadón Amarillo: operada por la UTE Quintana-TSB, con trabajos de exploración y nuevas perforaciones previstas.

Paso Unoeste: área vinculada con TanGo Energy, que evalúa proyectos de inversión y exploración no convencional.

Bloques libres: la Provincia analiza la posibilidad de licitar nuevas áreas mediante permisos de exploración no convencional.

Estas iniciativas podrían ampliar la actividad más allá de los bloques de YPF. No obstante, cada proyecto tiene su propio estado de avance y debe evaluarse por separado, sin confundir los planes exploratorios con inversiones aprobadas o producción comercial.

El RIGI y la previsibilidad, claves para atraer inversiones

Para el Gobierno de Mendoza, el marco regulatorio nacional es uno de los factores que puede facilitar el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales.

Erio sostuvo que la explotación de Vaca Muerta se convirtió en una política de Estado y destacó el papel del RIGI para generar previsibilidad en proyectos que requieren grandes desembolsos y plazos de recuperación prolongados.

El funcionario remarcó que las empresas evalúan inversiones con horizontes de entre 10 y 30 años, por lo que necesitan reglas claras, seguridad jurídica y condiciones económicas que permitan sostener los proyectos a largo plazo.

También señaló que el Gobierno provincial está alineado con la estrategia nacional de desarrollo hidrocarburífero y que existe voluntad política para facilitar las inversiones dentro de las competencias de Mendoza.

Entre los efectos potenciales de un desarrollo de esta escala se encuentran la generación de empleo, la contratación de proveedores, una mayor actividad para las empresas de servicios petroleros y un aumento de los ingresos fiscales. Su magnitud dependerá de cuánto del proyecto llegue efectivamente a ejecutarse.

Vaca Muerta Mendoza busca pasar de la exploración al desarrollo masivo

La diferencia entre la situación actual y el escenario proyectado es significativa. Mendoza ya cuenta con actividad exploratoria no convencional, pero todavía no dispone de una producción de esa magnitud que transforme el peso del shale dentro de su matriz hidrocarburífera.

La perforación de pozos exploratorios permite conocer las características de la formación, evaluar su potencial y determinar si las condiciones justifican un desarrollo comercial de gran escala. La concesión, el financiamiento y la infraestructura son pasos necesarios para convertir esos resultados en producción sostenida.

En ese contexto, el anuncio de YPF abre una posibilidad de expansión para la industria mendocina, aunque todavía quedan instancias administrativas y regulatorias por completar.

El próximo hito será la unificación de las áreas y el avance hacia la concesión no convencional. Después, la solicitud de ingreso al RIGI permitirá conocer si el proyecto obtiene el marco de incentivos necesario para avanzar con la inversión anunciada.

La entrevista completa: