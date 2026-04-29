Tal como había ocurrido con la estatal Gas y Petróleo (GyP), dos empresas privadas del sector oil and gas sumaron su apoyo a las becas Gregorio Álvarez. Representantes de Chevron y Pampa Energía comprometieron fondos millonarios en dólares para sostener y ampliar el alcance del programa para este año. Ante el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación de la provincia de Neuquén Soledad Martínez, los ejecutivos firmaron el acuerdo en la Casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires.

Figueroa y Martínez encabezaron el acto en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, donde fueron convocados los CEO de Chevron, Ricardo Seeber y de Pampa Energía, Gustavo Mariani. La compañía Chevron se suma por primera vez al plan de becas con un aporte de 250.000 dólares, mientras que Pampa Energía refuerza su compromiso con la educación neuquina con otro aporte de 550.000 dólares, para sumarse como aliados del programa.

Los montos mencionados se suman a otras contribuciones ya oficializadas como el caso de GyP, que comprometió 3.300 millones de pesos para 2026. En tanto, el BPN es por segundo año consecutivo el principal aportante al programa con 4000 millones de pesos.

El gobernador Figueroa y la ministra Martínez ante representantes de empresas del sector oil and gas en el Casa de la provincia del Neuquén en Buenos Aires - Foto: Neuquén Informa

Jugadores clave del sector oil and gas y el aporte a las Becas Gregorio Álvarez

Pampa Energía, había comprometido previamente alrededor de 500 mil dólares para el plan, consolidándose como “aliado plata” del programa y ratificando su continuidad en 2026. En tanto, la empresa Chevron, que mantiene fuerte presencia en Vaca Muerta, continúa con su estrategia de inversión en educación, en línea con otras operadoras relevantes que participan del programa del gobierno provincial.

Qué hace que el plan de becas Gregorio Álvarez sea único en América Latina

El plan de becas Gregorio Álvarez es considerado único en América Latina por su esquema mixto de financiamiento, es decir, combina recursos públicos con aportes de empresas e instituciones privadas. Actualmente, alcanza a más de 20.000 beneficiarios en distintos niveles educativos.

Durante la reunión, Martínez destacó la modalidad público-privado del financiamiento. Además, la ministra de Educación recordó que el programa de becas está monitoreado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otra de las entidades que acompañan en este tipo de herramientas técnicas para la evaluación de los requisitos formales de los aspirantes.

El objetivo central del programa de becas Gregorio Álvarez es promover la permanencia, la reinserción y el egreso educativo, además de fortalecer la formación técnica y profesional en la provincia, en línea con las demandas del desarrollo productivo. En ese sentido, el aporte del sector energético se consolida como un pilar clave para garantizar oportunidades educativas en todo el territorio de la provincia de Neuquén.