Vaca Muerta busca más financiamiento: las pymes tienen alternativas y los grandes proyectos miran a la Argentina

El crecimiento de Vaca Muerta abre nuevas oportunidades para las empresas de toda la cadena de valor, pero también plantea un desafío clave: conseguir el financiamiento necesario para acompañar la expansión de la industria. En ese escenario, las pequeñas y medianas empresas (pymes) encuentran alternativas en el mercado financiero local, mientras que las grandes inversiones dependen en mayor medida de las condiciones macroeconómicas y de las señales que transmita el país a los inversores internacionales.

Así lo planteó Juan José Preciado, representante de RICSA, en una entrevista con Mejor Energía durante la AOG Patagonia 2026, que se desarrolla en Neuquén. El especialista describió un mercado que atravesó meses de cambios en las tasas y en la disponibilidad de liquidez, pero que en el último período comenzó a mostrar una mayor estabilidad.

“Hoy hay acceso” al financiamiento, afirmó Preciado, quien destacó el papel de las sociedades de garantía recíproca (SGR), los bancos y la aparición de inversores particulares interesados en colocar fondos en el sector energético.

“Hoy hay acceso” al financiamiento, afirmó Preciado, quien destacó el papel de las sociedades de garantía recíproca (SGR), los bancos y la aparición de inversores particulares interesados en colocar fondos en el sector energético.

Las pymes buscan financiamiento para acompañar a Vaca Muerta

Uno de los principales desafíos para las empresas proveedoras es contar con capacidad operativa y financiera para responder a las demandas de las grandes operadoras. La expansión de las perforaciones y el crecimiento de la actividad requieren inversiones en tecnología, equipamiento y actualización de los servicios.

Preciado explicó que durante los últimos 24 meses el financiamiento atravesó diferentes etapas, con subas, bajas y períodos de menor disponibilidad. Sin embargo, señaló que en los últimos cuatro meses comenzó a estabilizarse.

En ese contexto, remarcó que todavía existe margen para ampliar el acceso al crédito de las compañías que integran la cadena de valor de Vaca Muerta.

“Creo que esta opción de que empiecen a aparecer opciones de financiamiento en dólares también te marca un recorrido de profundidad”, sostuvo.

Según explicó, algunas empresas comenzaron a evaluar alternativas de endeudamiento en moneda extranjera, una modalidad que podría sumar herramientas para financiar inversiones y acompañar el crecimiento de la actividad.

El representante de RICSA consideró que las opciones de financiamiento para las empresas proveedoras podrían mantenerse durante los próximos años, tanto en pesos como en dólares.

Las grandes inversiones esperan señales de estabilidad

El panorama presenta diferencias cuando se trata de proyectos de mayor escala. Para las inversiones que demandan decenas de millones de dólares, el acceso al financiamiento excede las posibilidades del mercado local y depende de las condiciones internacionales, la confianza de los inversores y la evolución de la economía argentina.

Preciado señaló que Vaca Muerta comenzó a ganar mayor visibilidad en los mercados internacionales, especialmente por el potencial del gas argentino en un escenario global marcado por la necesidad de diversificar el abastecimiento energético.

“La Argentina, sobre todo el gas argentino, se puso en la escena mundial”, afirmó.

A su entender, esa mayor atención internacional mejora las perspectivas para el sector, porque las empresas y los proyectos energéticos comienzan a ser observados no solo por potenciales compradores, sino también por quienes pueden aportar el capital necesario para desarrollarlos.

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre política local todavía influye en las decisiones de inversión de mediano y largo plazo. “Las grandes inversiones están mirando con más detenimiento”, resumió.

El especialista explicó que los inversores analizan la continuidad de las políticas macroeconómicas y energéticas antes de comprometer capitales de gran magnitud. Esa cautela puede demorar decisiones, incluso cuando los proyectos resultan atractivos desde el punto de vista productivo.

El gas argentino, ante una oportunidad internacional

Durante la entrevista, Preciado también se refirió a las perspectivas de los grandes proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) y a la posibilidad de captar financiamiento internacional para su desarrollo.

Consideró que la Argentina cuenta con condiciones competitivas para atraer inversiones en gas y petróleo, en un mercado mundial sensible a los cambios geopolíticos y a la seguridad del abastecimiento.

“Hoy invertir en energía en este mundo tan pendular, tan sensible, creo que nos pone en la vidriera principal”, señaló.

No obstante, insistió en que la evolución de los proyectos dependerá también de las condiciones políticas y económicas internas, que pueden acelerar o desacelerar las decisiones de inversión.

En ese sentido, destacó el potencial de Vaca Muerta para generar divisas y fortalecer la economía argentina, con un efecto que también alcanza a las empresas proveedoras, los servicios y las economías vinculadas con la actividad.

El desafío de financiar el crecimiento

Para Preciado, el escenario muestra dos realidades complementarias: por un lado, una cadena de valor que todavía puede encontrar financiamiento en el mercado local y que comienza a sumar alternativas en dólares; por otro, grandes proyectos que requieren capitales internacionales y están más expuestos a la incertidumbre económica y política.

La posibilidad de que las pymes accedan a crédito en condiciones sostenibles será clave para que puedan incorporar tecnología, ampliar su capacidad operativa y responder a las exigencias de las operadoras.

En paralelo, la consolidación de las inversiones de mayor escala dependerá de que la Argentina logre sostener condiciones que generen confianza en los mercados.

La entrevista completa a Juan José Preciado