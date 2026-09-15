Vaca Muerta quedó en el centro de la agenda de la Argentina Energy Week, donde empresarios, inversores y funcionarios coincidieron en que el próximo desafío energético del país es transformar el potencial de los recursos en proyectos concretos, infraestructura y exportaciones.

Durante tres jornadas, el encuentro reunió en Buenos Aires a más de 200 tomadores de decisión, representantes de 11 provincias y especialistas de distintos países. El financiamiento, el RIGI, la infraestructura y el desarrollo de Vaca Muerta fueron algunos de los principales ejes de discusión.

Para la formación neuquina, el escenario plantea una oportunidad y, al mismo tiempo, una exigencia: sostener el crecimiento de la producción y avanzar con las obras necesarias para llevar mayores volúmenes de petróleo y gas hacia los mercados internacionales.

Uno de los conceptos que atravesó el encuentro fue que la Argentina comienza a transitar una etapa diferente: ya no alcanza con mostrar el potencial de los recursos. Ahora el desafío es ejecutar las inversiones. Stelios Papagrigoriou, CEO y cofundador de IN-VR, organizadora del evento, señaló que el país está pasando de ser una nación con recursos sin explotar a otra capaz de ejecutar proyectos.

En ese proceso, Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores. El crecimiento de la producción ya genera excedentes exportables y aumenta la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte, almacenamiento y procesamiento. El desarrollo del VMOS y los proyectos vinculados con Argentina LNG fueron señalados durante las jornadas como piezas centrales para avanzar hacia una nueva etapa de la cuenca neuquina: pasar del crecimiento productivo a una verdadera plataforma exportadora.

Capital y reglas claras

El otro gran desafío es conseguir el financiamiento necesario para acompañar la expansión. Durante los paneles dedicados a inversiones y financiamiento se destacó el interés internacional por los proyectos argentinos, aunque también se remarcó la necesidad de contar con reglas previsibles y condiciones que permitan sostener inversiones de largo plazo.

El RIGI aparece en ese esquema como una de las principales herramientas para atraer grandes capitales. Las solicitudes de adhesión ya superan los US$33.000 millones, según se destacó durante el encuentro. La discusión también alcanzó a los mercados de capitales internacionales. Representantes de las bolsas de Toronto y de entidades financieras plantearon la necesidad de preparar los proyectos argentinos para facilitar el acceso de las empresas al financiamiento global.

Para Vaca Muerta, una mayor producción necesita necesariamente mayor capacidad de evacuación. El crecimiento de la actividad hidrocarburífera demanda nuevas obras de transporte, mientras que el desarrollo de otros sectores energéticos también presiona sobre las redes existentes.

La misma problemática aparece en las energías renovables. Representantes provinciales y empresarios coincidieron en que la capacidad de transmisión eléctrica puede convertirse en una limitación para sumar nueva generación. La conclusión fue transversal a los distintos sectores: Argentina tiene recursos y proyectos, pero necesita infraestructura para poder monetizarlos.

Una oportunidad para la cadena neuquina

El crecimiento energético también abre oportunidades para las empresas proveedoras de bienes y servicios. La expansión de Vaca Muerta, junto con los proyectos de infraestructura y generación eléctrica, puede incrementar la demanda de equipos, logística, servicios especializados y tecnología.

En ese sentido, durante la Argentina Energy Week se destacó la importancia de fortalecer proveedores locales para que una mayor parte del valor generado por las inversiones quede en las regiones donde se desarrollan los proyectos. Para Neuquén, el desafío tiene una dimensión adicional: que el crecimiento de Vaca Muerta no se limite al aumento de barriles y metros cúbicos, sino que se traduzca también en mayor actividad industrial, empleo, servicios e infraestructura.

El mensaje que dejó el encuentro fue concreto: el potencial energético argentino ya no es la principal discusión. La prioridad es ejecutar. En Vaca Muerta, eso significa avanzar con ductos, plantas, terminales y proyectos de GNL que permitan colocar la producción en nuevos mercados. El RIGI y el interés inversor aportan una herramienta para financiar esa expansión, mientras que la infraestructura y la previsibilidad serán determinantes para convertir los anuncios en obras.

Para Neuquén, la oportunidad es particularmente relevante. Con Vaca Muerta como principal activo energético del país, la próxima etapa estará marcada por la capacidad de transformar el crecimiento de la producción en inversiones sostenidas, exportaciones y desarrollo para toda la cadena de valor.