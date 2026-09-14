Vaca Muerta acelera sus rutas: Figueroa busca financiar obras con petroleras

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley para obtener el aval al acuerdo marco celebrado con las principales empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. El esquema contempla aportes privados por hasta US$177 millones destinados exclusivamente a obras de infraestructura vial.

La iniciativa apunta a financiar la pavimentación, repavimentación y adecuación de las rutas provinciales 7, 8 y 51, además de la construcción de una nueva intersección vial. Las obras buscan mejorar la circulación del tránsito pesado, especialmente en los accesos a los yacimientos y a Añelo.

El proyecto llega a la Legislatura después del Memorándum de Entendimiento firmado en febrero de 2026 y de una adenda suscripta posteriormente, en la que quedaron individualizados los trabajos que forman parte del esquema. La aprobación legislativa es ahora el paso necesario para darle respaldo jurídico al acuerdo.

El acuerdo prevé hasta US$177 millones para infraestructura vial

El punto central del proyecto es que los aportes realizados por las compañías tendrán un destino específico: la pavimentación y repavimentación de rutas provinciales.

La iniciativa establece además los derechos y obligaciones de cada una de las partes, el mecanismo mediante el cual las empresas recuperarán los fondos aportados y los compromisos que asumirá el Estado neuquino.

Entre las compañías que participan del acuerdo aparecen YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources, Tecpetrol, Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. y Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.

El esquema se inscribe en un modelo de articulación público-privada que Neuquén viene utilizando para acelerar obras vinculadas con la infraestructura que demanda el crecimiento de Vaca Muerta.

Las rutas 7, 8 y 51 concentran parte de las obras

El plan contempla trabajos sobre tres corredores provinciales considerados estratégicos para la actividad hidrocarburífera.

La Ruta Provincial 7 es uno de los principales accesos hacia Añelo y soporta una elevada circulación de camiones y vehículos vinculados con la actividad petrolera.

La Ruta Provincial 8 también forma parte del esquema de intervención, mientras que la Ruta Provincial 51 constituye un corredor relevante para conectar distintos sectores productivos y mejorar la logística vinculada con Vaca Muerta.

A estas obras se sumará la construcción de una nueva intersección vial, concebida para ordenar los flujos de tránsito pesado y reducir los conflictos de circulación en los sectores de mayor demanda.

Por qué las rutas quedaron bajo presión por el crecimiento de Vaca Muerta

La expansión de la producción no convencional modificó de manera significativa la circulación en el centro y norte de la provincia.

El aumento de camiones, equipos pesados y vehículos vinculados con la industria hidrocarburífera generó una presión creciente sobre rutas que originalmente no fueron diseñadas para soportar ese nivel de tránsito.

Según los fundamentos del proyecto, esa situación provocó deterioro acelerado de las calzadas, congestión en los accesos a los yacimientos y a Añelo, mayores tiempos de traslado y un incremento de los riesgos asociados a la seguridad vial.

El problema no alcanza únicamente a las empresas petroleras. También impacta sobre trabajadores, transportistas, vecinos y conductores que utilizan diariamente esos corredores.

El antecedente: un acuerdo que comenzó a tomar forma en febrero

El proyecto de ley no constituye una iniciativa aislada.

El primer antecedente directo fue el Memorándum de Entendimiento firmado en febrero de 2026 entre la Provincia y las empresas hidrocarburíferas. Posteriormente, una adenda permitió precisar las obras que serían incorporadas al esquema.

En abril, el Gobierno neuquino ya había anunciado un acuerdo con empresas para intervenir tramos de las rutas 7, 8 y 51, además de un nodo vial en la intersección de las rutas 7 y 8.

El proceso forma parte de una estrategia más amplia de infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de la formación.

De hecho, en marzo de 2026 Mejor Informado había relevado seis rutas proyectadas o en ejecución en la región de Vaca Muerta, dentro del programa vial impulsado durante la gestión de Figueroa.

El financiamiento privado busca acelerar obras que necesita la industria

El mecanismo elegido permite que las empresas adelanten recursos para infraestructura que también resulta necesaria para el funcionamiento de la actividad hidrocarburífera.

La lógica es que la industria necesita rutas más seguras y eficientes para sostener el crecimiento de Vaca Muerta, mientras que la Provincia busca evitar que la expansión productiva genere un cuello de botella logístico.

Este esquema ya tuvo otros antecedentes recientes. En septiembre, Neuquén había acordado con empresas un mecanismo para prefinanciar obras viales estratégicas por US$154,5 millones, con recuperación mediante distintos mecanismos vinculados a la actividad.

El nuevo proyecto enviado a la Legislatura avanza sobre el marco legal necesario para formalizar el acuerdo y habilitar el esquema previsto.

La experiencia del bypass de Añelo muestra el problema que se busca resolver

La congestión del tránsito pesado en Añelo ya motivó otras obras de infraestructura.

En abril, la Provincia adjudicó 51 kilómetros de rutas vinculados con el bypass de Añelo, incluyendo trabajos sobre las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción del denominado Camino de la Tortuga. El objetivo declarado fue desviar parte del tránsito pesado del centro de la localidad.

En mayo, además, quedó habilitado el primer tramo del bypass que conecta las rutas 7 y 17, una obra destinada a sacar camiones del casco urbano y mejorar la circulación hacia la zona productiva.

El nuevo acuerdo apunta a complementar ese tipo de infraestructura con intervenciones sobre otros corredores estratégicos.