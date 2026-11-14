Vaca Muerta podría alcanzar hasta 37.300 etapas de fractura durante 2027, un crecimiento cercano al 35% respecto de las 28.000 que se proyectan para el cierre de este año. El incremento estará impulsado por la ampliación de la infraestructura de evacuación y las nuevas oportunidades de exportación de petróleo y gas, que permitirán a las operadoras acelerar la perforación, completación y conexión de pozos.

El principal cambio en las condiciones operativas llegará con la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para el primer trimestre de 2027. La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo hacia la costa rionegrina y dará mayor margen a las compañías para incrementar sus programas de desarrollo.

La estimación más optimista surge de un relevamiento de mercado que plantea tres escenarios de actividad para el próximo año: uno alto, con 37.300 etapas; uno medio, con 35.800; y uno bajo, con 32.400. Incluso en esta última alternativa, el volumen representaría una mejora de aproximadamente el 16% frente a la previsión de cierre de 2026.

Según los registros de Frac Stages, la plataforma de datos abiertos de la Fundación Contactos Energéticos, Vaca Muerta contabilizó 17.814 etapas de fractura en 2024 y 23.894 en 2025. Entre enero y octubre de 2026 ya acumuló 24.028, por encima de todo el registro del año anterior.

Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos, estima que el año finalizará con unas 28.000 etapas. Para el último bimestre toma como referencia un ritmo cercano a las 2.400 operaciones mensuales, aunque advierte que diciembre suele mostrar una reducción de actividad. El salto proyectado para 2027 exigirá sostener un ritmo de trabajo superior. El escenario alto supone un promedio de unas 3.100 etapas mensuales, mientras que el intermedio requiere alrededor de 3.000 y el más conservador, unas 2.700.

YPF concentrará el 43% de las fracturas

La petrolera de mayoría estatal encabezará la actividad durante 2027, con unas 16.200 etapas proyectadas, equivalentes al 43% del total del escenario más alto. La cifra representa un crecimiento frente a las 12.495 etapas que YPF completó durante 2025 y las 11.772 que acumulaba entre enero y octubre de este año. En octubre, además, concentró 1.440 operaciones, alrededor del 60% del total registrado en Vaca Muerta durante ese mes.

Detrás se ubicará Pluspetrol, con unas 3.500 etapas previstas. Vista y Tecpetrol completarán el grupo de las principales operadoras, con 3.250 y 3.247, respectivamente. En conjunto, las cuatro compañías concentrarán cerca del 70% de la actividad contemplada en la proyección más elevada.

El resto de las petroleras también prevé ampliar sus programas. Shell tendría asignadas 1.800 etapas, Pampa Energía 1.750 y Pan American Energy 1.700. Chevron proyecta unas 1.150, mientras que GeoPark figura con 800. El relevamiento también contempla 2.450 etapas para Phoenix, 650 para TotalEnergies, 250 para Capex y 200 para Central Puerto.

Las proyecciones reflejan una expansión de los programas de completación de varias compañías. Entre enero y octubre de 2026, Pluspetrol acumuló 2.523 etapas y Tecpetrol 1.566, ambos registros superiores a los alcanzados durante todo 2025. Vista, por su parte, ya había completado 2.658 etapas en los primeros diez meses del año.

El petróleo y el GNL, detrás del crecimiento

La mayor actividad prevista para 2027 está vinculada con el avance de los proyectos de infraestructura que permitirán ampliar las exportaciones de hidrocarburos. En el segmento petrolero, el VMOS será una pieza central. El llenado del oleoducto comenzaría en enero de 2027 y el primer cargamento de crudo desde Punta Colorada, en Río Negro, está previsto entre marzo y abril. La nueva vía de transporte permitirá reducir las restricciones de evacuación que condicionan el crecimiento de la producción.

En gas, otro de los proyectos relevantes será Southern Energy (SESA), que prevé poner en funcionamiento el buque de licuefacción Hilli Episeyo en el golfo San Matías durante el último cuatrimestre de 2027. En una primera etapa, la unidad estará conectada al Gasoducto San Martín, que ya opera en la Cuenca Austral. El desarrollo del gasoducto San Matías, destinado a vincular Vaca Muerta con la costa rionegrina, está previsto para mediados de 2028. Hacia fines de ese año se sumaría un segundo buque de licuefacción, el Esperanza.

Por su parte, el proyecto Argentina LNG avanzó con la licitación para la compra de caños de su futuro gasoducto y apunta a definir su decisión final de inversión hacia fines de noviembre de 2026. La iniciativa contempla dos primeras unidades flotantes de licuefacción que comenzarían a operar en 2031.