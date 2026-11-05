Vaca Muerta volvió a marcar un récord de actividad. Entre enero y octubre de 2026 acumuló 24.028 etapas de fractura y superó el total registrado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 23.894 operaciones. Con este ritmo, la formación se encamina a cerrar el año por encima de las 28.000 etapas y proyecta una nueva expansión de la actividad para 2027.

En octubre se realizaron 2.403 fracturas, un 18,96% más que en el mismo mes del año pasado y un 0,33% por encima de septiembre, cuando se habían contabilizado 2.395 operaciones.

Los datos corresponden al relevamiento de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage y presidente de la Fundación Contactos Energéticos. Las cifras reflejan la intensidad del desarrollo no convencional y el crecimiento de las operaciones de perforación y completación en la cuenca neuquina.

La actividad de octubre estuvo liderada por YPF, que realizó 1.440 etapas de fractura y concentró casi el 60% del total mensual. La compañía incrementó sus operaciones un 19,8% respecto de septiembre y un 37,8% en la comparación interanual. Detrás se ubicaron Tecpetrol, con 239 etapas, y Vista, con 227. Esta última prácticamente duplicó su actividad frente al mes anterior, cuando había registrado 112 operaciones.

También se destacó la recuperación de Shell, que alcanzó 178 etapas, más del doble que en septiembre. Pampa Energía sumó 135 fracturas, Pluspetrol contabilizó 100 y TotalEnergies retomó las operaciones con 84.

Halliburton lideró el segmento de servicios

Entre las empresas de servicios especiales, Halliburton encabezó el ranking de octubre con 1.477 etapas, equivalentes al 61,5% del mercado. Su actividad creció un 13,27% frente a septiembre y más que duplicó el registro del mismo mes de 2025. SLB ocupó el segundo lugar con 408 operaciones, seguida por Tenaris, con 323 etapas y un crecimiento interanual del 38%. Más atrás se ubicaron SPI, con 100 fracturas, y Calfrac, que retomó su actividad en Vaca Muerta con 95 operaciones.

Las perspectivas para el próximo año anticipan una nueva aceleración del desarrollo no convencional. Las proyecciones disponibles estiman que las etapas de fractura podrían crecer cerca de un 40% en 2027, impulsadas por la expansión de la producción de petróleo y el desarrollo de nuevos proyectos de gas.

El avance de infraestructura de evacuación, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), y las iniciativas de exportación de gas natural licuado (GNL) también forman parte de este escenario. La ampliación de la capacidad de transporte y exportación será clave para sostener el crecimiento de la producción y acompañar la incorporación de nuevos pozos.

Con el récord alcanzado antes de finalizar el año, Vaca Muerta consolida su escala operativa y refuerza el papel de Neuquén como uno de los principales motores de la producción energética argentina.