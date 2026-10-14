El Gobierno nacional habilitó una plataforma pública para seguir día por día las exportaciones de petróleo crudo y los movimientos de importación y exportación de gas natural. La herramienta, presentada por la Secretaría de Energía, permite consultar los volúmenes operativos sin esperar el cierre de las estadísticas mensuales, en un contexto de expansión exportadora impulsado por Vaca Muerta.

El lanzamiento llega después de un septiembre récord para las ventas externas de petróleo: se registraron 2,01 millones de metros cúbicos, equivalentes a unos 421.000 barriles diarios en promedio. Según la información oficial, fue el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada.

Los tableros del Sistema de Mediciones de Petróleo y Gas reúnen datos sobre los volúmenes diarios y acumulados, los promedios de los últimos 30 días y las variaciones respecto del mes anterior. También permiten observar la evolución por instalación y punto de salida, una referencia relevante para seguir la actividad exportadora de la industria hidrocarburífera.

Una lupa sobre los embarques de petróleo

La información se alimenta de los registros que aportan las empresas del sector, en cumplimiento de la Resolución 557/2022 de la Secretaría de Energía. Los datos surgen de las mediciones en línea ubicadas en los puntos de comercialización internacional y de los registros de carga de buques.

La publicación tiene un desfase de 48 horas, necesario para procesar la información. De esta manera, operadores, analistas, empresas y público en general pueden observar cómo evolucionan los despachos antes de que se publiquen los balances mensuales.

Para Neuquén, principal polo hidrocarburífero del país, el seguimiento cobra especial interés por el crecimiento de la producción no convencional y la necesidad de ampliar las ventas al exterior. Los datos permiten observar el movimiento exportador efectivo y su evolución, aunque no identifican por sí solos qué volumen corresponde específicamente a Vaca Muerta.

Datos preliminares, no cifras definitivas

La Secretaría de Energía aclaró que la información publicada tiene carácter operativo y preliminar. Los registros pueden ajustarse cuando se realizan los cierres mensuales y no constituyen una certificación fiscal, documentación aduanera, liquidación comercial ni validación regulatoria definitiva.

La nueva plataforma suma una herramienta para monitorear el desempeño exportador del sector energético y anticipar tendencias sin esperar las estadísticas consolidadas. En una industria donde la infraestructura de transporte y los puntos de salida son determinantes, el seguimiento diario aporta una referencia adicional sobre el ritmo de los envíos.

El desafío para la Argentina será sostener el crecimiento de los volúmenes exportados y convertir la expansión productiva en mayores ingresos de divisas. Para Vaca Muerta, contar con información operativa más frecuente permite seguir de cerca una variable central de esa transformación: cuánto petróleo y gas logra colocar el país en los mercados internacionales.