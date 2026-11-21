El desempeño estuvo impulsado principalmente por las ventas de petróleo crudo y la reducción de las importaciones de combustibles, en un escenario que reafirma el potencial exportador de Vaca Muerta y de la producción hidrocarburífera nacional. De acuerdo con el informe Intercambio Comercial Argentino (ICA), difundido por el INDEC, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$ 1.734 millones durante octubre, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron US$ 134 millones. La diferencia permitió consolidar un saldo favorable de US$ 1.600 millones para el sector.

El resultado energético se destacó dentro de un intercambio comercial general que alcanzó los US$ 16.729 millones. Las exportaciones argentinas sumaron US$ 10.061 millones, con una mejora interanual del 26,4%, mientras que las importaciones descendieron 6,7%, hasta los US$ 6.668 millones. Así, el país obtuvo un superávit comercial de US$ 3.394 millones.

En este contexto, la energía explicó prácticamente la mitad del resultado positivo mensual, consolidándose como un componente estratégico para la generación de divisas, el fortalecimiento de las cuentas externas y la capacidad exportadora argentina.

Uno de los datos más destacados del informe fue el desempeño de los aceites crudos de petróleo, que volvieron a ocupar el primer lugar entre los productos más exportados por la Argentina durante octubre. Los envíos alcanzaron los US$ 1.169 millones, con un crecimiento interanual del 121,7%. Este producto representó por sí solo el 11,6% de las exportaciones totales del país durante el mes.

Entre sus principales destinos se encontraron Chile, Estados Unidos, Tailandia, China y Malasia, una diversificación de mercados que refleja las oportunidades de inserción internacional de la producción petrolera argentina. El crecimiento de las exportaciones de crudo se vincula con el desarrollo de la producción hidrocarburífera, particularmente con la expansión de Vaca Muerta, cuya actividad viene fortaleciendo la disponibilidad de petróleo para abastecer tanto el mercado interno como los mercados internacionales. La consolidación de esta capacidad productiva abre oportunidades para incrementar los volúmenes exportables, generar nuevas divisas y posicionar a la Argentina como un proveedor energético de creciente relevancia.

Un superávit energético que ya supera los US$ 11.000 millones

El resultado de octubre forma parte de una tendencia que se sostiene durante todo 2026. Entre enero y octubre, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 57,2% interanual, el mayor incremento entre los principales rubros de exportación de la economía argentina.

En ese período, el superávit energético acumuló US$ 11.027 millones, una cifra récord histórico para los primeros diez meses del año y que refleja el cambio de escala que experimenta el sector. En paralelo, el comercio exterior argentino acumuló exportaciones por US$ 87.328 millones e importaciones por US$ 62.760 millones, con un saldo comercial favorable de US$ 24.568 millones.

La contribución energética resulta especialmente significativa: los más de US$ 11.000 millones de saldo positivo acumulado muestran la creciente capacidad del sector para aportar divisas y reducir la necesidad de importaciones de combustibles. Las proyecciones incluidas en el informe estiman que el superávit energético podría acercarse a los US$ 14.000 millones al cierre de diciembre, lo que marcaría un nuevo hito para el comercio exterior argentino.

La mejora de la balanza energética responde a dos movimientos complementarios: el crecimiento de las ventas externas y la reducción de las compras al exterior. En octubre, las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 93,9% interanual, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron 33,2%.

En términos de cantidades, los despachos externos de energía crecieron 24,8%, acompañados por una mejora del 56,2% en los precios. Por el lado de las importaciones, las cantidades adquiridas disminuyeron 34%, mientras que los precios registraron una variación de apenas 0,7%. La reducción de las compras externas permitió disminuir la salida de divisas. En octubre, la Argentina destinó US$ 134 millones a importar combustibles y lubricantes, frente a los US$ 201 millones registrados durante el mismo mes de 2025. Esta dinámica evidencia la importancia de ampliar la producción nacional y desarrollar infraestructura de transporte y exportación para aprovechar el potencial de los recursos hidrocarburíferos.

Una canasta exportadora cada vez más diversificada

Aunque el petróleo crudo concentró el mayor volumen de ventas, otros productos energéticos también mostraron resultados positivos durante octubre. El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves alcanzó los US$ 178 millones, con un crecimiento interanual del 84,9%.

Los butanos licuados sumaron US$ 63 millones, con una mejora del 109,3%, mientras que las naftas destinadas a usos distintos de la petroquímica registraron exportaciones por US$ 61 millones, un incremento del 45,2%. Por su parte, el propano licuado totalizó US$ 35 millones, con una suba interanual del 22,9%. Los destinos de estos productos incluyeron mercados regionales y extrarregionales, entre ellos Brasil, Paraguay, Chile, Estados Unidos, Malasia, Senegal y Maldivas. Esta diversidad de productos y destinos permite ampliar las oportunidades comerciales y fortalecer la presencia argentina en distintos mercados energéticos.

Los resultados de la balanza energética vuelven a poner en evidencia el papel estratégico de Vaca Muerta en la transformación de la matriz productiva y exportadora argentina. El crecimiento de la producción no convencional, la expansión de la actividad petrolera y gasífera y el desarrollo de infraestructura para transportar y comercializar hidrocarburos constituyen factores centrales para sostener esta evolución.

El desafío hacia adelante será consolidar el crecimiento productivo, ampliar la capacidad de evacuación de petróleo y gas y profundizar la apertura de nuevos mercados internacionales. Con un superávit energético que ya supera los US$ 11.000 millones en los primeros diez meses del año y perspectivas de alcanzar los US$ 14.000 millones en diciembre, la energía se afirma como uno de los pilares del frente externo argentino.