Vaca Muerta podría impulsar la producción argentina de petróleo hasta los 2,2 millones de barriles diarios en 2035 y llevar el gas a 290 millones de metros cúbicos por día en 2033. El escenario de desarrollo alto elaborado por Aleph Energy proyecta un salto de escala para el sector hidrocarburífero, pero advierte que alcanzar esos niveles requerirá inversiones millonarias, más equipos de perforación y fractura y una ampliación de la infraestructura de transporte y exportación.

El análisis contempla distintos escenarios de crecimiento y ubica al financiamiento, la disponibilidad de equipos, la competitividad y la capacidad de evacuación entre las principales condiciones para acelerar el desarrollo de los recursos.

En el escenario alto, los equipos de perforación no convencional pasarían de 35 actuales a un máximo de 64 en 2030. Los sets de fractura subirían de 10 a 17, mientras que las etapas de fractura de shale oil alcanzarían las 48.000 anuales, casi el doble de las 25.400 previstas para 2026.

El cuello de botella de la infraestructura

El crecimiento de Vaca Muerta deberá acompañarse con nuevas obras de transporte para evitar que la capacidad de evacuación limite la producción. En petróleo, el escenario contempla el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), ampliaciones de los sistemas existentes y un poliducto asociado a proyectos de GNL.

La capacidad de transporte de crudo desde la cuenca neuquina pasaría de 780.000 barriles diarios, registrados en octubre de 2026, a 2,03 millones de barriles en 2033.

En gas, la capacidad de evacuación aumentaría de 101 millones a 249 millones de metros cúbicos diarios para 2033. El crecimiento dependerá de obras de TGS, el gasoducto Manuel Belgrano, la reversión del Gasoducto Norte y la infraestructura vinculada a los proyectos de exportación de GNL.

Inversiones por encima de los US$30.000 millones

El salto productivo también demandará un fuerte incremento del capital destinado a upstream, midstream y GNL. En el escenario alto, las inversiones anuales superarían los US$30.000 millones durante los períodos de mayor actividad, mientras que en el escenario bajo se mantendrían por debajo de los US$20.000 millones.

El informe también calcula los precios necesarios para sostener los desarrollos. Para un pozo de petróleo no convencional, el punto de equilibrio estimado se ubica en torno a US$48 por barril de Brent con RIGI y US$53 sin ese régimen. En proyectos integrales, los valores ascienden a US$57 y US$66, respectivamente. En el petróleo convencional, el break even ronda los US$70.

Para el gas seco de Vaca Muerta, los precios de equilibrio estimados se ubican entre US$2,5 y US$3,5 por millón de BTU, según el esquema de inversión, los costos y el destino de la producción.

Una balanza energética de US$57.000 millones

La expansión hidrocarburífera podría modificar de manera estructural el balance comercial argentino. Aleph Energy estima que el saldo energético rondaría los US$13.000 millones en 2026. En un escenario medio, con un Brent de US$74 por barril y un GNL de referencia de US$10 por millón de BTU desde 2027, alcanzaría los US$40.000 millones en 2033.

En el escenario de desarrollo alto, la proyección trepa a US$57.000 millones en 2036, impulsada por mayores volúmenes de producción y exportación.

El horizonte también contempla oportunidades más allá de los hidrocarburos, como la exportación de GNL, la integración energética regional, la industrialización del gas, la petroquímica y el desarrollo de minerales estratégicos como el cobre y el litio. A eso se suma la posibilidad de atraer centros de datos que aprovechen la disponibilidad de energía competitiva.

El potencial productivo está definido por los recursos, pero el salto de escala dependerá de que Argentina consiga sostener inversiones, ampliar su infraestructura, garantizar previsibilidad y desarrollar una cadena de servicios capaz de acompañar el ritmo de Vaca Muerta.