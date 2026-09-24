Vaca Muerta lidera el RIGI: Neuquén concentra 89.500 millones de dólares en proyectos

Neuquén concentra US$89.500 millones en proyectos que buscan avanzar dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el principal polo de las iniciativas que todavía están en evaluación a nivel nacional.

El dato surge de un relevamiento actualizado al 1° de septiembre de 2026, que contabiliza proyectos aprobados y en trámite por un monto global informado de US$199.010 millones, según informó la consultora Paspartú.

De ese universo, 22 proyectos ya fueron aprobados, mientras que otros 22 continúan en evaluación. Estos últimos reúnen anuncios por US$151.936 millones, de los cuales Neuquén concentra el 58,9%.

El fuerte peso de la provincia está directamente vinculado con Vaca Muerta y con la magnitud de los proyectos de petróleo y gas que buscan acceder a los beneficios del régimen.

Vaca Muerta concentra los grandes proyectos

Petróleo y gas representan aproximadamente el 80% de la inversión anunciada para los proyectos que todavía están en evaluación, mientras que la minería explica otro 18%.

Entre las iniciativas de mayor escala aparece Argentina LNG, impulsada por YPF, Eni y XRG, con una inversión anunciada de US$51.000 millones. También se destaca LLL Oil, proyecto de YPF vinculado al desarrollo petrolero, con una inversión estimada en US$25.000 millones.

La magnitud de estos desarrollos explica buena parte del peso de Neuquén dentro del RIGI y refuerza el papel de Vaca Muerta como uno de los principales destinos de grandes inversiones energéticas del país.

El RIGI ya tiene 22 proyectos aprobados

Mientras las iniciativas vinculadas con Neuquén concentran una parte importante de los proyectos todavía en análisis, el régimen ya cuenta con 22 proyectos aprobados.

En ese grupo, la minería tiene el mayor peso, con el 62,7% de la inversión mínima en activos computables, equivalente a US$18.109 millones. Petróleo y gas representan otro 33,7%, unos US$9.750 millones, de acuerdo con la clasificación utilizada en el relevamiento. En total, los proyectos aprobados contemplan inversiones por US$47.074 millones.

De ese monto, US$28.888 millones corresponden a inversión mínima en activos computables, es decir, aquella que queda vinculada a compromisos específicos dentro del régimen. Los US$18.186 millones restantes forman parte de la inversión total proyectada pero no tienen el mismo nivel de compromiso.

La diferencia entre anuncios y obras concretas

El volumen de inversiones proyectado muestra la escala que alcanzó el RIGI, aunque también obliga a diferenciar entre los proyectos que ya tienen aprobación y aquellos que todavía atraviesan el proceso de evaluación.

Los proyectos aprobados prevén además US$11.808 millones de inversión durante los primeros dos años. El relevamiento de Paspartú advierte que no todos los montos anunciados tienen el mismo grado de certeza y plantea la necesidad de seguir la evolución de cada iniciativa hasta su aprobación y posterior ejecución.

En el caso de Neuquén, buena parte de las expectativas están vinculadas con el avance de los grandes proyectos energéticos asociados con Vaca Muerta.

Reclamo por mayor información pública

El informe también pone el foco en la información disponible sobre las inversiones. Si bien el Ministerio de Economía comenzó a publicar datos sobre proyectos aprobados y en evaluación, el relevamiento señala que todavía falta información detallada sobre aspectos como cronogramas de obras, fuentes de financiamiento, empleo local, producción y exportaciones previstas.

La falta de información es mayor, según el documento, entre las iniciativas que todavía están en evaluación. Contar con datos más precisos permitiría seguir con mayor claridad cuánto de los anuncios se transforma finalmente en obras, contratación de servicios, empleo e inversiones efectivas.

El desafío de las exportaciones de gas

Otro de los puntos planteados en el análisis está relacionado con el marco regulatorio para las exportaciones de gas natural por gasoducto. El documento advierte sobre la necesidad de precisar las reglas que regirán este tipo de operaciones, particularmente frente a eventuales requerimientos de abastecimiento del mercado interno.

El planteo adquiere importancia para Neuquén por el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta y los proyectos de infraestructura que buscan ampliar las exportaciones hacia mercados regionales.

El informe propone establecer reglas claras sobre autorizaciones, eventuales redireccionamientos de volúmenes y condiciones de firmeza de los contratos de exportación.

Con US$89.500 millones en proyectos en evaluación, Neuquén aparece como el principal destino de las grandes inversiones que buscan incorporarse al RIGI. El dato refleja el peso que adquirió Vaca Muerta dentro de la estrategia energética argentina y el volumen de capital que requieren los proyectos destinados a ampliar la producción de petróleo y gas, desarrollar infraestructura y abrir nuevas vías de exportación.

El desafío será ahora transformar una cartera de anuncios de gran escala en proyectos aprobados, obras concretas y mayor capacidad productiva y exportadora