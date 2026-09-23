El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este martes una serie de reuniones en Nueva York con representantes de fondos de inversión y de empresas interesadas en proyectos de desarrollo en territorio bonaerense. Durante los encuentros, el mandatario provincial cuestionó el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones impulsado por el gobierno de Javier Milei, y pidió una política industrial que abarque a todos los sectores productivos.

La actividad central del día fue un encuentro privado con representantes de diez fondos de inversión tenedores de bonos de la deuda bonaerense, entre los que se encontraban Eaton, Vance, Vanguard, Golden Tree y Mesarete, además de referentes de Black Rock que pidieron participar. El gobernador estuvo acompañado por sus ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

Las críticas al RIGI y el pedido de una política industrial

En el intercambio con los inversores y empresarios, Kicillof fijó postura sobre el RIGI y marcó diferencias con la normativa nacional. "Necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro, sino que abarque a grandes y pequeñas empresas que generen empleo de calidad y que contemplen el cuidado del ambiente y nuestros recursos naturales", afirmó el gobernador.

El mandatario provincial ya había cuestionado el régimen en mayo, cuando advirtió que apenas se había ejecutado el 3% de los proyectos anunciados bajo el RIGI. En aquel momento, señaló que el esquema se había "desnaturalizado completamente" al incorporar a sectores que ya tenían alta rentabilidad y que venían invirtiendo previamente.

El mensaje a los mercados y la agenda académica

Las reuniones con los inversores tuvieron como objetivo central transmitir una imagen de solidez financiera y de cumplimiento de los compromisos asumidos en la reestructuración de la deuda provincial. La provincia de Buenos Aires reestructuró su deuda en 2020 y desde entonces ha cumplido con el cronograma de vencimientos.

Antes del encuentro con los fondos, Kicillof participó en una jornada organizada por The New School bajo el lema "América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado". Allí afirmó que "tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando", aunque lamentó que esas oportunidades "no están siendo aprovechadas porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo".

El contraste con la agenda de Milei

La visita de Kicillof a Nueva York coincidió con la del presidente Javier Milei, quien participa de la Asamblea General de la ONU. Ambos desarrollaron agendas paralelas en la ciudad: mientras el Presidente se reunía con líderes internacionales y participaba de think tanks, el gobernador bonaerense llevaba su mensaje a inversores y académicos.

Para este miércoles, la agenda de Kicillof incluye un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y una disertación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia sobre el futuro de Argentina en el orden global.