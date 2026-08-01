Jornada COMEX Norpatagónica 2026: dos universidades reconocieron el encuentro que impulsa las exportaciones regionales

La Jornada COMEX Norpatagónica continúa consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para el comercio exterior en la Patagonia. En la antesala de su edición 2026, el evento recibió el respaldo formal de dos universidades de la región, que destacaron su aporte al desarrollo económico, productivo y académico de la Norpatagonia.

Qué universidades respaldan la edición 2026 de la COMEX Norpatagónica

La Universidad Patagonia Argentina declaró a la jornada de Interés Académico mediante la Resolución N.º 0019/2026-R-UPA. En el documento, la institución valoró la contribución del encuentro al desarrollo social y productivo regional, además de su vinculación con la formación universitaria.

A su vez, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) otorgó la Declaración de Interés Institucional a través de la Disposición AVVM N.º 1301. Entre los fundamentos, resaltó el impacto de la jornada en la formación de profesionales vinculados al comercio exterior y la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo.

Un espacio estratégico para Neuquén y la Norpatagonia

El crecimiento de las exportaciones y la necesidad de abrir nuevos mercados se han convertido en temas centrales para las economías regionales de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia norte.

En ese contexto, la Jornada COMEX Norpatagónica busca generar herramientas concretas para que empresas, emprendedores y productores puedan fortalecer sus procesos de internacionalización, acceder a nuevos mercados y mejorar su competitividad.

La iniciativa promueve además un modelo de trabajo conjunto entre el sector privado, el Estado y las instituciones educativas, con el objetivo de formar profesionales especializados y responder a las demandas de los mercados internacionales.

Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, en la primea edición de la COMEX Norpatagónica - Foto: Neuquén Informa

Qué temas se abordarán en la edición 2026

La segunda edición del encuentro se realizará el jueves 13 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital.

El programa contempla once bloques temáticos y la participación de más de quince especialistas nacionales e internacionales que analizarán los principales desafíos y oportunidades del comercio exterior.

Entre los ejes previstos figuran:

Geopolítica y comercio internacional.

Logística y cadenas de suministro.

Corredores bioceánicos.

Normativa aduanera.

Innovación tecnológica aplicada al comercio.

Inteligencia comercial.

Financiamiento para exportaciones.

Seguros internacionales.

Casos de éxito empresariales vinculados a exportación e importación.

Participación de Rolando Figueroa y referentes del sector

Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien compartirá la visión provincial sobre el desarrollo productivo y la inserción internacional de la economía neuquina.

También estarán presentes referentes de peso en el sector, entre ellos Marcelo Elizondo y Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina.

La presencia de estos actores refleja la importancia que el comercio exterior tiene para una región que busca diversificar su matriz productiva más allá de la energía y aprovechar oportunidades vinculadas a la agroindustria, los servicios y la industria asociada a Vaca Muerta.

Una apuesta al crecimiento de las empresas regionales

La organización está a cargo de ADINEU, a través de su Comisión de Comercio Internacional, con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén, Centro PyME-ADENEU, Zona Franca Zapala, Depósito Fiscal y Aduanero, Fecene, FACI, CERA, CDA y las universidades de la región.

Para las empresas del Alto Valle, Valle Medio, la cordillera, Vaca Muerta y el interior neuquino, el encuentro representa una oportunidad para generar contactos estratégicos, conocer tendencias globales y acceder a información clave para expandir sus negocios.

Con el respaldo académico y una agenda enfocada en los desafíos actuales del comercio internacional, la Jornada COMEX Norpatagónica buscará reafirmar en 2026 su posición como el principal ámbito de intercambio y generación de oportunidades para la internacionalización de las empresas de la región.