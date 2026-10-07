Milei prepara una visita a Neuquén para recorrer proyectos del RIGI en Vaca Muerta

El presidente Javier Milei prepara una nueva serie de viajes al interior del país que incluirá a Neuquén, con el objetivo de recorrer las provincias donde se desarrollan proyectos incorporados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y reforzar el vínculo político con los gobernadores, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

El plan contempla visitas a nueve distritos y tendrá como uno de sus puntos destacados a Vaca Muerta, donde Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) fueron incorporadas al régimen para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada. El proyecto prevé una inversión de US$12.400 millones durante 25 años, una de las iniciativas de mayor volumen vinculadas al régimen.

Todavía no se informó oficialmente la fecha en la que Milei llegará a Neuquén.

Una gira por nueve provincias

El cronograma comenzó hace dos semanas en Bahía Blanca, donde el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según la planificación del Gobierno, la próxima escala será Catamarca, luego del viaje presidencial a España previsto para el 19 de octubre. La intención de la Casa Rosada es continuar posteriormente con recorridas por San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

También está previsto que Milei regrese a la provincia de Buenos Aires, donde ya visitó las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas. El objetivo oficial es exhibir en territorio los proyectos que avanzan bajo el RIGI y acompañar las inversiones con presencia del Gobierno nacional.

Vaca Muerta, dentro del recorrido presidencial

La incorporación de Neuquén a la agenda tiene como uno de sus principales puntos de referencia el proyecto de Pluspetrol y GyP en Bajo del Choique-La Invernada. La iniciativa se desarrollará en Vaca Muerta y quedó incluida dentro del RIGI con una inversión proyectada de US$12.400 millones a lo largo de 25 años.

En total, los 23 proyectos aprobados a través del régimen contemplaban inversiones por US$49.766 millones y una estimación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos.

Las inversiones corresponden principalmente a minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura. A ese conjunto se agregaron posteriormente nuevos anuncios y aprobaciones realizados durante la Argentina Week en Francia.

El acercamiento con los gobernadores

La gira también tendrá un componente político. El Gobierno busca incrementar la presencia presidencial en las provincias y profundizar la relación con mandatarios que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada.

En el caso de Neuquén, la futura llegada de Milei se produciría mientras el gobernador Rolando Figueroa forma parte del grupo de mandatarios con los que el Gobierno nacional busca sostener conversaciones por su agenda legislativa y económica.

La estrategia ya comenzó a observarse en otras provincias. Karina Milei y Diego Santilli participaron recientemente de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Catamarca, Raúl Jalil.

Durante esa actividad se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto, que proyecta alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

Neuquén aparece ahora entre las próximas escalas previstas por la Casa Rosada. La fecha y la agenda específica de la visita de Milei todavía deberán ser confirmadas oficialmente.