RIGI en Neuquén: la estrategia de Rolando Figueroa para que la provincia sume USD 2.400 millones hacia 2030

Neuquén proyecta un escenario económico muy diferente para los próximos años a partir de la incorporación del sector hidrocarburífero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó el gobernador Rolando Figueroa durante su informe de gestión, la Provincia afrontará una reducción de ingresos fiscales en el corto plazo, aunque espera compensarla con una fuerte expansión de la actividad petrolera y gasífera que generaría más de 2.400 millones de dólares adicionales hacia 2030.

La estrategia oficial se apoya en el desarrollo de Vaca Muerta y en la posibilidad de que los proyectos vinculados al petróleo, al gas y especialmente al Gas Natural Licuado (GNL) ganen competitividad internacional gracias a los beneficios fiscales contemplados por el régimen nacional.

El costo fiscal que Neuquén asumirá para atraer inversiones

Durante la presentación realizada en septiembre, Figueroa explicó que uno de los principales efectos del RIGI es la reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto a las Ganancias para las grandes inversiones.

Esa modificación impacta directamente sobre los recursos que la Provincia recibe por coparticipación federal. Según las estimaciones oficiales, Neuquén dejaría de percibir unos 8,1 millones de dólares acumulados hasta 2030.

Sin embargo, el mandatario consideró que ese costo inicial resulta reducido frente al volumen de inversiones que podría acelerar el régimen.

“Con un costo fiscal de 8,1 millones de dólares, la provincia de Neuquén va a terminar percibiendo más de 2.400 millones de dólares”, afirmó.

La administración provincial sostiene que la disminución de la presión tributaria permitirá mejorar la competitividad de los proyectos energéticos neuquinos frente a otros mercados productores, particularmente Estados Unidos, uno de los principales actores mundiales en la exportación de GNL.

Vaca Muerta y el desafío de competir en el mercado global del GNL

Uno de los argumentos centrales del Gobierno provincial es que la producción de gas de Vaca Muerta necesita condiciones fiscales que permitan competir en igualdad de condiciones con los grandes productores internacionales.

Según explicó Figueroa, la reducción impositiva mejora la rentabilidad de los proyectos y favorece la concreción de inversiones de gran escala vinculadas a la exportación de gas licuado.

Para Neuquén, la apuesta no se limita a incrementar la extracción de hidrocarburos. El objetivo es consolidar una cadena productiva capaz de generar empleo, actividad económica y nuevos recursos fiscales durante la próxima década.

En ese contexto, el impacto positivo comenzaría a sentirse con mayor fuerza desde 2027 y se profundizaría entre 2028 y 2030, de acuerdo con las proyecciones oficiales.

Infraestructura, deuda y crecimiento poblacional

El crecimiento proyectado para Vaca Muerta también implica desafíos para las localidades del Alto Valle, la Confluencia y distintas ciudades del interior neuquino.

La Provincia deberá acompañar la expansión económica con inversiones en rutas, energía eléctrica, agua potable, saneamiento, viviendas, escuelas y hospitales.

Figueroa remarcó que Neuquén enfrenta una demanda creciente de infraestructura producto de la llegada de nuevos habitantes, el aumento de la actividad productiva y el desarrollo energético.

En ese escenario, los mayores ingresos esperados permitirían mejorar las cuentas públicas y reducir el peso relativo de la deuda provincial.

El horizonte que plantea la Provincia para 2030

La proyección oficial indica que hacia 2030 la economía neuquina podría duplicar su tamaño respecto de los niveles actuales.

Con ese escenario, el Gobierno evalúa dos alternativas: utilizar el superávit para cancelar completamente la deuda provincial o mantener parte de los compromisos financieros y destinar recursos a inversiones estratégicas, incluyendo la posibilidad de crear un fondo soberano.

“En 2030, sin RIGI, la situación era una; con RIGI nos cambió todo”, aseguró el gobernador durante su exposición.

Para la gestión provincial, el RIGI representa una herramienta clave para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer las finanzas públicas. La apuesta oficial es que el sacrificio fiscal inicial se traduzca en más actividad económica, mayores ingresos y capacidad para financiar las obras que demandará el crecimiento de Neuquén durante los próximos años.