Vaca Muerta prueba los bitrenes: buscan bajar los costos y acelerar el transporte de arena

Vaca Muerta se prepara para incorporar bitrenes a una prueba piloto destinada a mejorar la logística de la industria hidrocarburífera y reducir los costos de transporte de arena para fractura hidráulica. El ensayo se extenderá durante seis meses y conectará Plaza Huincul con una planta procesadora ubicada al norte de Añelo, con circulación prevista durante la noche.

La iniciativa recibió la aprobación de Vialidad de Neuquén y se esperaba que la resolución se publicara en el Boletín Oficial durante esta semana.

La propuesta fue impulsada inicialmente por YPF y Vista, y luego formalizada por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) a fines de septiembre.

El recorrido utilizará principalmente la Ruta Provincial 17 y algunos tramos de la Ruta Provincial 7. Al finalizar la experiencia, se evaluarán los resultados para determinar si el sistema puede implementarse de manera más permanente.

Una alternativa para reducir costos

Los bitrenes son vehículos de carga compuestos por un camión tractor y dos remolques articulados. Su incorporación busca optimizar el traslado de grandes volúmenes de insumos y mejorar la eficiencia logística en una de las principales áreas de producción de petróleo y gas del país.

El transporte de arena representa un componente relevante de los costos operativos de Vaca Muerta, ya que este material se utiliza en las operaciones de fractura hidráulica que permiten extraer hidrocarburos de formaciones no convencionales.

La logística también incluye abastecimientos desde otras provincias. Parte de la arena utilizada en la actividad proviene de Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que incrementa la importancia de encontrar alternativas que permitan mejorar los tiempos y costos de traslado.

Una prueba para las operadoras y contratistas

Según explicó Waldemar Dismachow, coordinador técnico de Vialidad, la solicitud fue aprobada por el directorio del organismo, presidido por José Dutsch. La experiencia permitirá analizar el desempeño de estos vehículos en las rutas utilizadas por la industria, así como sus posibilidades de aplicación en los movimientos logísticos de las operadoras y empresas contratistas.

El ensayo se enmarca en la búsqueda de mayor eficiencia en la cadena de abastecimiento de Vaca Muerta, donde la escala de las operaciones exige soluciones para transportar insumos de manera competitiva. Los resultados de los seis meses de prueba serán determinantes para evaluar la continuidad del sistema y su eventual ampliación.