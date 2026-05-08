El gobernador Rolando Figueroa explicó que desde el gobierno neuquino se hizo un análisis de los ingresos que se generarán a partir de la concreción en la provincia de tres proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) e informó que se trata de 1.300 millones de dólares en cuatro años.

El mandatario provincial recordó que la implementación de este régimen para el upstream sobre la producción incremental fue un pedido que efectuó en diciembre al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y que el gobierno nacional accedió a esta solicitud en febrero.

El gobernador explicó que el RIGI permite a las empresas disminuir el 10% de Impuesto a las Ganancias. “Nación te da una estabilidad fiscal por 25 años, y te cobra 10% menos de Impuesto a las Ganancias”, indicó.

En este sentido, detalló que a partir de tres proyectos aprobados y en marcha recientemente se generarán en Neuquén “726 millones de dólares en cuatro años de regalías, 250 millones de Impuesto a los Ingresos Brutos y 300 millones porque en dos de esas concesiones es socia GyP, que es la empresa nuestra de gas y petróleo”.

“Hicimos los costos de tres proyectos que están en marcha. Van a haber diez, pero hay tres que fueron presentados la última semana. Esos tres proyectos le cuestan a Neuquén tres millones y medio de dólares menos de coparticipación del Impuesto a las Ganancias en cuatro años”, dijo Figueroa y lo comparó con los 1.300 millones de dólares que le ingresan en ese mismo período. “¿Cómo vamos a criticar algo que impacta directamente en Neuquén?”, se preguntó.

Tras asegurar que la implementación del RIGI “está atrayendo inversiones”, el gobernador contó que “tuve comunicación telefónica con las autoridades de Chevron y nos manifestaron que van a presentar un RIGI muy importante también”. “Eso hace mucho a la actividad que tenemos y es fundamental para el desarrollo de la provincia”, añadió.

“Neuquén es petrolero desde hace más de 100 años. La sociedad ya tiene todo un expertise, un armado en base al gas y el petróleo”, sostuvo el gobernador y aseguró que eso fue una ventaja comparativa respecto de otras jurisdicciones: “Cuando establecieron las reglas económicas, a otras provincias les costó arrancar”.

“Hay provincias que tenían minería, pero no la explotaban. Entonces, están armando el ecosistema minero. Nosotros ya lo teníamos armado y aceleramos”, afirmó y agregó: “Por eso los índices nos dan mejor a nosotros”. “No nos pusimos a llorar por lo que hacía el gobierno nacional. Sobre lo que hizo, tratamos de adaptarnos para que nos vaya bien”, concluyó.

Figueroa remarcó “los distintos beneficios que nos ha dado el trabajo en coordinación con el gobierno nacional”. “La posibilidad de participar con la redacción del capítulo de hidrocarburos en la Ley Bases fue fundamental”, aseguró y comentó que “pudimos poner determinados artículos que nos permiten hoy estar escalando en esta posición”.

También remarcó como otro aspecto positivo “la modificación del Código procesal, civil y comercial de la provincia, en un Código adversarial que tiene un capítulo fundamental que rescata la teoría monista y da la oportunidad a los distintos inversores o empresas para que puedan fijar el lugar de arbitraje de una manera independiente”.

“Están dadas todas las condiciones como para que Neuquén siga creciendo y que ese crecimiento se traduzca en beneficio para nuestra población. Ahí es donde nos tenemos que concentrar”, finalizó.