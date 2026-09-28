Rincón del Mangrullo volvió a quedar al frente de la producción de gas operada por YPF en agosto y encadenó así su cuarto mes consecutivo como el área más productiva de la compañía. El bloque neuquino aportó 5,013 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d), equivalentes al 16,55% del total producido por la petrolera.

El liderazgo, sin embargo, se dio en un contexto de retroceso en los volúmenes. Rincón del Mangrullo produjo 6,3% menos que en julio, continuando con una tendencia descendente que se viene observando durante los últimos períodos.

Los datos corresponden a las cifras de agosto difundidas por la Secretaría de Energía de la Nación. En el conjunto de sus áreas, YPF produjo 30,3 MMm³/d de gas durante agosto, un 3,2% menos que en julio y un 12,7% por debajo del nivel registrado en agosto de 2025.

La comparación interanual, de todos modos, está condicionada por los cambios en el portafolio de activos de la empresa. Si se excluyen las áreas que YPF dejó de operar durante el último año, la disminución se reduce al 6,7%, lo que permite distinguir entre el efecto de la salida de activos y la evolución productiva de los yacimientos que permanecen bajo operación de la compañía.

Bandurria Sur marcó el mayor crecimiento

Dentro del grupo de las principales áreas productoras, Bandurria Sur fue la que registró el mayor crecimiento mensual. Su producción aumentó 16,5% en agosto y alcanzó los 2,523 MMm³/d, volumen que representó el 8,33% del total de YPF.

También mostró una evolución positiva El Orejano, que incrementó su producción 8,6%, hasta los 773 mil m³ diarios. La Angostura Sur II, por su parte, avanzó 2,9% y llegó a 556 mil m³/d.

En el resto de las principales áreas predominaron las bajas. Loma La Lata-Sierra Barrosa registró la caída más pronunciada del grupo: retrocedió 19,1% y quedó en 4,305 MMm³/d, aunque mantuvo el segundo lugar del ranking.

Le siguió Río Neuquén, con 3,940 MMm³/d y una disminución mensual del 4,9%.

Loma Campana fue otra de las áreas que logró crecer, aunque de manera más moderada: avanzó 1,4% y alcanzó los 3,644 MMm³/d. Aguada de la Arena produjo 3,278 MMm³/d, con una baja de 2,2%.

El shale fue el único reservorio que creció

La evolución por tipo de reservorio muestra otra particularidad. El shale gas fue el único segmento que aumentó su producción durante agosto, con una mejora mensual del 0,9%.

En cambio, el tight gas retrocedió 7,9%, mientras que el gas convencional registró una caída del 15%, la mayor entre los tres tipos de producción considerados en las estadísticas oficiales.

El dato vuelve a marcar el peso creciente de los desarrollos no convencionales dentro de la producción de YPF, mientras los segmentos convencional y tight muestran una evolución más débil.

Diez áreas concentran el 90% del gas

El ranking de las diez principales áreas productoras no modificó su composición respecto de julio. Los mismos bloques conservaron sus posiciones relativas, aunque con diferentes desempeños durante el mes.

En conjunto, esas diez áreas representaron el 90,21% de todo el gas producido por YPF en agosto. Se trata, no obstante, de la menor participación del grupo desde mayo, un dato que refleja una mayor distribución de la producción entre los distintos activos operados por la compañía.

Así, mientras Rincón del Mangrullo mantiene el liderazgo en volumen, la evolución de agosto mostró comportamientos diferentes entre los principales bloques: algunas áreas retrocedieron, otras sostuvieron sus niveles y Bandurria Sur se destacó por el crecimiento más fuerte del mes.