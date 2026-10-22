Vaca Muerta tomó nota de la importancia de la inclusión de género en la industria

La participación de las mujeres en la industria petrolera argentina sigue siendo uno de los desafíos del sector, incluso en un contexto de expansión de la actividad energética. Durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, realizada en el Espacio DUAM de Neuquén, María Soledad Gennari, integrante del Tribunal Superior de Justicia provincial, puso el foco en la inclusión femenina y el acceso a los puestos de decisión.

En una entrevista con Mejor Energía, Gennari destacó que las empresas hidrocarburíferas comenzaron a prestar mayor atención a la representación de las mujeres. También anticipó los resultados de una encuesta realizada en toda la industria con una consultora especializada, que permitiría profundizar el diagnóstico sobre la situación laboral femenina.

El debate tiene antecedentes concretos: un relevamiento publicado recientemente informó que las mujeres representan el 19,9% de la dotación de la industria de Oil & Gas en Argentina, mientras que su participación disminuye al 12% en cargos directivos y al 18% en gerencias.

Cuántas mujeres trabajan en la industria petrolera

Los datos permiten dimensionar la brecha más allá de las declaraciones. En 2022, la primera encuesta de género del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) había registrado una participación femenina del 18,1% del personal relevado.

La comparación con el relevamiento posterior muestra una mayor participación femenina en la dotación, aunque todavía persiste una diferencia importante entre la presencia de mujeres en el conjunto de las empresas y su llegada a los espacios de conducción.

El desafío no consiste únicamente en incorporar más trabajadoras, sino también en ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional, especialmente en las áreas técnicas, operativas y jerárquicas.

Qué dijo Gennari sobre la inclusión en Vaca Muerta

Durante la entrevista, Gennari señaló que la industria comenzó a reconocer la importancia de la representación femenina y destacó el trabajo de la subcomisión de inclusión del IAPG.

«La industria tomó nota. Vaca Muerta tomó nota y las empresas también. Yo lo veo con mucha esperanza», afirmó.

La magistrada también explicó que resulta difícil establecer un único porcentaje de participación femenina sin distinguir entre las compañías extractivas y las empresas de servicios que integran la cadena de valor hidrocarburífera.

Esa diferencia es relevante porque la presencia de mujeres no es homogénea en todas las áreas. Los relevamientos anteriores del IAPG identificaron una participación especialmente baja en tareas operativas, perforación e ingeniería, frente a una presencia mayor en funciones de apoyo y consultoría.

El relevamiento del IAPG, una clave para medir los avances

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la encuesta sobre género realizada en la industria, cuyos resultados Gennari anticipó que serían abordados en una presentación vinculada con el IAPG.

El estudio puede aportar información para determinar qué sectores avanzaron más, dónde persisten las mayores desigualdades y qué políticas están aplicando las empresas para mejorar la inclusión.

Para medir los cambios, resulta importante conocer no solo el porcentaje total de trabajadoras, sino también su distribución por nivel jerárquico, área de actividad y tipo de compañía.

La comparación con el relevamiento de 2022 permitiría evaluar si el crecimiento de la actividad hidrocarburífera está acompañado por una mayor participación femenina en los puestos de decisión.

Chile y Noruega, los modelos que destacó la magistrada

Gennari también mencionó experiencias internacionales orientadas a reducir la subrepresentación de mujeres en los directorios empresariales.

Entre ellas, destacó a Chile y Noruega como referencias para promover una composición más equilibrada de los espacios de conducción. Su planteo apunta a que, cuando la igualdad no se alcanza de manera espontánea, las normas pueden contribuir a modificar esa dinámica.

La comparación abre un interrogante para la industria argentina: qué mecanismos podrían ayudar a ampliar el acceso de las mujeres a los cargos jerárquicos y cómo medir su impacto en las empresas del sector.

El desafío pendiente para las empresas petroleras

La evolución de la participación femenina constituye una dimensión relevante para analizar el desarrollo de la industria energética. Los datos disponibles muestran avances en la incorporación de mujeres, pero también evidencian que su presencia sigue siendo minoritaria en los puestos de dirección.

Los resultados completos de la encuesta mencionada por Gennari, junto con información desagregada por actividad y jerarquía, permitirán precisar la magnitud de esa brecha y evaluar las políticas implementadas por las compañías.

Por ahora, el desafío para el sector es doble: ampliar la participación femenina y generar condiciones para que más mujeres accedan a puestos técnicos, gerenciales y directivos.

La entrevista a María Soledad Gennari