"Estos resultados reflejan la dinámica de un sector clave para las cadenas productivas y muestran una recuperación interanual relevante, junto con un crecimiento sostenido de las exportaciones industriales", afirmó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), al analizar el desempeño de mayo.

Para el directivo, la evolución del sector demuestra que la industria mantiene capacidad para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes, en un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta comienza a traccionar sobre toda la cadena petroquímica.

Según el informe de la CIQyP, las exportaciones crecieron 10% respecto de abril y alcanzaron el mejor desempeño de los últimos 13 meses, impulsadas por una mayor demanda de productos intermedios y finales termoplásticos. En la comparación interanual, las ventas externas avanzaron 16%, mientras que el acumulado entre enero y mayo mostró una mejora del 14%.

El buen desempeño del comercio exterior contrastó con una desaceleración de la actividad durante mayo. La producción retrocedió 9% frente al mes anterior, luego del fuerte nivel registrado en abril, y las ventas al mercado interno cayeron 7%. Sin embargo, ambos indicadores continuaron mostrando resultados positivos en la comparación interanual, con aumentos del 1% y 25%, respectivamente.

Para la industria, el crecimiento de las exportaciones refleja una tendencia que comienza a consolidarse a medida que aumenta la disponibilidad de materias primas provenientes de Vaca Muerta. El desarrollo del shale no sólo incrementó la producción de petróleo y gas, sino que también mejora las perspectivas para industrias de mayor valor agregado, como la petroquímica, que depende del abastecimiento competitivo de insumos básicos como etano, propano y otros derivados del gas natural.

El avance de la producción no convencional también aparece como uno de los pilares para futuros proyectos petroquímicos orientados a la exportación. A medida que crece la extracción de gas y líquidos asociados en la Cuenca Neuquina, aumenta la disponibilidad de materia prima para ampliar la producción local de fertilizantes, plásticos, solventes y otros productos industriales destinados tanto al mercado interno como al exterior.

El informe también destacó el desempeño del segmento de las pequeñas y medianas industrias químicas (PyMIQ). En mayo, la producción aumentó 6% respecto del mes anterior y 7% frente al mismo período de 2025. Las ventas locales crecieron 2% mensual y 8% interanual, mientras que las exportaciones permanecieron estables, aunque todavía acumulan una caída del 14% en los primeros cinco meses del año.

En términos de comercio exterior medido en dólares, las exportaciones totales del sector disminuyeron 5% frente a abril, aunque en la comparación interanual registraron un fuerte crecimiento del 74%. Al mismo tiempo, las importaciones aumentaron 3% respecto del mes previo, pero descendieron 2% frente a mayo de 2025. Como resultado, el déficit de la balanza comercial sectorial se redujo 45%, impulsado principalmente por el desempeño de los productos químicos inorgánicos y los derivados del litio.

La utilización de la capacidad instalada también mostró niveles elevados. Durante mayo alcanzó el 62% en los productos básicos e intermedios y el 96% en los productos petroquímicos, reflejando un alto nivel de aprovechamiento de las plantas industriales.

En conjunto, las empresas relevadas por la CIQyP registraron ventas por US$ 320 millones durante mayo y acumularon US$ 1.460 millones entre enero y mayo.

Con la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta en expansión y nuevos proyectos de infraestructura para incrementar las exportaciones de petróleo y gas, la industria petroquímica busca posicionarse como uno de los principales eslabones para capturar mayor valor agregado. El desafío del sector será transformar el crecimiento del shale en una plataforma para desarrollar nuevas inversiones industriales, aumentar las exportaciones y consolidar una cadena de mayor integración productiva en la Argentina.