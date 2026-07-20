Vista Energy produjo 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) durante el segundo trimestre de 2026, un 32% más que en igual período del año pasado. El crecimiento respondió al avance de sus desarrollos en Vaca Muerta y a la incorporación de los activos adquiridos a Equinor, integrados a los balances de la compañía desde mayo.

La producción de petróleo alcanzó los 135.000 barriles diarios, con un incremento interanual del 33%, consolidando a la empresa como el principal productor independiente de crudo del país. El aumento de la actividad estuvo acompañado por una mejora en la eficiencia operativa.

El costo de extracción (lifting cost) se redujo a US$4,5 por barril equivalente, un 4% menos que en el segundo trimestre de 2025. En paralelo, la compañía reforzó su perfil exportador. Durante el trimestre exportó 8,6 millones de barriles de petróleo, un volumen 54% superior al registrado un año antes.

Esas ventas representaron el 72% del total de su producción comercializada de crudo. Vista destacó que mantiene su posición como el mayor exportador de petróleo de la Argentina desde la adquisición de los activos de Petronas en 2025.

La reciente incorporación de las áreas de Equinor amplió su escala operativa y fortaleció su presencia en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta. Los ingresos de la empresa alcanzaron los US$1.150 millones durante el trimestre, con un crecimiento interanual del 89%, impulsado por el mayor nivel de producción y un contexto de precios internacionales más favorable.

El EBITDA ajustado llegó a US$805 millones, lo que representó un aumento del 99% respecto del mismo período de 2025. En tanto, la utilidad neta fue de US$322 millones, un 37% superior a la de un año atrás y un 199% mayor que la del trimestre anterior. Para sostener el crecimiento de su actividad, Vista invirtió US$467 millones, destinados principalmente a la perforación y completación de nuevos pozos en Vaca Muerta.

En ese período conectó 27 pozos nuevos, una tarea clave para mantener el crecimiento de la producción shale. El flujo de caja libre, sin considerar la compra de los activos de Equinor, alcanzó los US$491 millones, favorecido por una mayor generación de EBITDA y una mejora en el capital de trabajo.

Al cierre de junio, el ratio de apalancamiento neto se ubicó en 1,41 veces el EBITDA ajustado. Sobre una base proforma que incorpora los resultados de los activos adquiridos en los últimos doce meses, ese indicador descendió a 1,25 veces.

Los resultados del segundo trimestre reflejan la expansión que atraviesa Vista en Vaca Muerta, con un crecimiento sostenido de la producción, una mayor participación en las exportaciones de petróleo y un plan de inversiones orientado a consolidar su desarrollo en la formación neuquina.