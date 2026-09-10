YPF consiguió US$1.200 millones en el mercado internacional y logró una de las señales financieras más fuertes para su plan de expansión, con una operación que permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la compañía y, al mismo tiempo, disponer de recursos para avanzar con nuevas inversiones vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta.

La petrolera informó que se trata de la mayor emisión internacional de una empresa argentina en los últimos 11 años. El bono tendrá vencimiento en junio de 2035 y fue colocado a una tasa de interés del 7,55%, con una tasa efectiva del 7,85%. El dato que YPF destacó especialmente fue el diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según la compañía, se trata del menor spread obtenido en su historia en el mercado internacional de capitales.

La operación despertó además una demanda de hasta US$2.200 millones, casi el doble del monto que finalmente decidió colocar la petrolera. El resultado adquiere especial relevancia para Neuquén porque llega mientras YPF sostiene una fuerte expansión de su producción no convencional y concentra buena parte de su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta.

Dólares para refinanciar y crecer

Los fondos obtenidos tendrán dos destinos principales. Una parte será utilizada para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos entre 2027 y 2029. El resto permitirá financiar el crecimiento de la compañía en el marco del denominado Plan 4x4.

De esta manera, YPF busca extender la vida promedio de su deuda y reducir la presión de vencimientos en los próximos años, mientras mantiene abierto el frente de inversiones necesario para aumentar la producción y desarrollar infraestructura. La estrategia resulta clave para Vaca Muerta, donde el crecimiento de los volúmenes producidos requiere también ampliar la capacidad de transporte, evacuación y salida de los hidrocarburos hacia los mercados externos.

La nueva colocación se produce después de los resultados que YPF presentó para el segundo trimestre. En ese período, la empresa alcanzó una producción promedio de 213.000 barriles diarios de shale oil y un EBITDA ajustado récord de US$2.804 millones.

La producción no convencional registró además un crecimiento interanual del 47%, consolidando a Vaca Muerta como el principal motor de expansión de la petrolera. El desafío ahora es acompañar ese crecimiento con infraestructura y financiamiento suficiente para sostener mayores volúmenes y avanzar en la estrategia exportadora. La disponibilidad de capital resulta particularmente relevante en un escenario en el que YPF busca incrementar la escala de sus operaciones y mejorar la capacidad para colocar petróleo y gas en los mercados internacionales.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el resultado de la operación y la demanda obtenida. “Emitimos US$1.200 millones en el mercado internacional a nueve años”, señaló, y remarcó que el diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense fue el más bajo conseguido por la compañía. Marín también puso el foco en los US$2.200 millones de demanda registrados durante la operación.