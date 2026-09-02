YPF reforzó su estrategia de expansión energética regional al profundizar su alianza con la italiana ENI en el offshore de Uruguay. La compañía argentina mantendrá el 50% del bloque OFF-5, mientras que Eni asumirá la operación del área con la misma participación.

El acuerdo fue formalizado entre Eni, MIWEN —subsidiaria de YPF— y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), luego de obtener la aprobación de las autoridades uruguayas. El movimiento no implica una salida de YPF del proyecto. Por el contrario, la petrolera argentina conserva la mitad del activo y delega la operación en Eni, incorporando su capacidad tecnológica y experiencia internacional para avanzar en la exploración.

El bloque todavía se encuentra en una etapa temprana de evaluación y no existe producción. El objetivo inmediato es determinar si el área contiene recursos de hidrocarburos que puedan ser desarrollados comercialmente. El OFF-5 comprende aproximadamente 16.883 kilómetros cuadrados y está ubicado a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya, con profundidades de agua que van desde los 800 hasta los 4.100 metros.

Se trata de una zona del margen atlántico que todavía tiene un nivel relativamente bajo de exploración. Eni considera que existen analogías geológicas con cuencas petroleras probadas, aunque todavía será necesario completar estudios para establecer el potencial real del área. La incorporación de la petrolera italiana apunta justamente a acelerar esa etapa. Eni aportará tecnología y experiencia para profundizar los estudios geológicos, identificar prospectos y determinar las posibilidades de un eventual desarrollo. El próximo paso será, por lo tanto, madurar los objetivos exploratorios antes de avanzar hacia una eventual etapa de perforación y producción.

YPF conserva exposición al potencial

El nuevo esquema operativo había sido acordado inicialmente en noviembre de 2025, cuando Eni anunció su ingreso al bloque y la asunción de la operación, sujeto a las autorizaciones correspondientes en Uruguay. Con la aprobación oficial, la estructura quedó definida con Eni como operadora y MIWEN, controlada íntegramente por YPF, como socia no operadora.

Para la petrolera argentina, el esquema permite mantener exposición sobre un activo de gran superficie sin asumir el rol operativo, mientras suma como socio a una compañía con experiencia internacional en exploración de áreas complejas. La estrategia también permite distribuir riesgos durante una etapa en la que todavía no existe certeza sobre la presencia de recursos comercialmente explotables.

Una alianza que también apunta al gas argentino

El acuerdo offshore forma parte de una relación más amplia entre YPF y Eni. Ambas compañías también participan de Argentina LNG, uno de los proyectos estratégicos de la petrolera argentina para transformar el crecimiento de la producción de gas en Vaca Muerta en una plataforma exportadora.

En febrero de 2026, Eni informó la firma junto con YPF y XRG de un acuerdo de desarrollo conjunto para avanzar en la iniciativa, que contempla una cadena integrada de producción, transporte y licuefacción de gas argentino para abastecer mercados internacionales. De esta manera, la alianza entre YPF y Eni comienza a abarcar distintos segmentos del negocio energético: Vaca Muerta y el LNG en Argentina, y la exploración de hidrocarburos offshore en Uruguay.

La presencia de Eni en Uruguay no se limita al OFF-5. La compañía italiana informó además un acuerdo para adquirir una participación del 40% en el bloque vecino OFF-6, operado por APA Corporation. La incorporación de Eni suma así otro jugador internacional al desarrollo del margen atlántico uruguayo, en un momento en que el país busca determinar el potencial hidrocarburífero de sus áreas offshore.

Sin embargo, los proyectos todavía atraviesan etapas exploratorias y deberán superar estudios y futuras campañas antes de determinar si existe un desarrollo comercial viable.Para YPF, el movimiento se inscribe en una estrategia que busca ampliar sus posiciones más allá de la producción inmediata de Vaca Muerta. Mientras la formación neuquina continúa siendo el principal motor del crecimiento hidrocarburífero argentino, la empresa busca sumar activos y socios que puedan abrir nuevas oportunidades de recursos en el mediano y largo plazo.

En el OFF-5, el esquema es concreto: YPF conserva la mitad del bloque y ENI toma el control operativo. Ahora la atención estará puesta en los resultados de la exploración y en determinar si ese extenso sector del offshore uruguayo puede convertirse en una nueva frontera hidrocarburífera.