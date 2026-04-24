En línea con su plan estratégico 4×4, YPF dio un paso clave en la salida de Metrogas S.A., una de las mayores distribuidoras de gas del país. La compañía confirmó que el proceso de desinversión superó su primera etapa y avanza hacia la due diligence, una fase más exigente que definirá a los compradores finales.

El interés inicial fue alto: 13 empresas presentaron ofertas no vinculantes hasta el 9 de abril, en lo que funcionó como un primer filtro. Ahora, el grupo se achica y se prepara para una instancia donde el acceso a información detallada será clave para definir propuestas firmes.

Para ordenar la operación, YPF designó como asesor financiero a Citigroup, que coordina el proceso y las próximas etapas de la venta. Actualmente, la petrolera controla el 70% de Metrogas, muy por encima del límite regulatorio del 49%.

La venta no solo busca adecuarse a esa norma, sino también reforzar la caja de la empresa. En el mercado estiman que la operación podría rondar los US$ 500 millones. Detrás de ese movimiento hay un objetivo mayor: redirigir fondos hacia Vaca Muerta, el corazón del crecimiento futuro de la compañía en el segmento no convencional.

Entre los interesados aparecen pesos pesados del mundo empresario, como Andina PLC (ligada a José Luis Manzano), Central Puerto (conducida por Guillermo Reca), la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escasany del Banco Galicia, y Neuss Capital.

Con la due diligence en marcha, la definición entra en zona caliente: lo que se juegue en esta etapa no solo determinará el futuro de Metrogas, sino también el músculo financiero con el que YPF buscará profundizar su apuesta en Vaca Muerta.

Además de la venta de Metrogas S.A., YPF viene avanzando con un proceso más amplio de desinversión en áreas maduras, especialmente en yacimientos convencionales con menor productividad y altos costos operativos.

El objetivo es desprenderse de activos que ya no encajan en su estrategia de crecimiento y transferirlos a operadores más pequeños o especializados, que puedan gestionarlos con mayor eficiencia. Este esquema incluye bloques en distintas cuencas del país y forma parte de un rediseño integral del portafolio.

En paralelo, la compañía está redoblando su apuesta en Vaca Muerta con un agresivo plan de inversión en infraestructura, perforación y tecnología para no convencionales. A esto se suman acuerdos con socios internacionales, mejoras en la logística de evacuación de crudo y gas, y proyectos clave para ampliar la capacidad de transporte y exportación. La meta es clara: concentrar capital en los activos de mayor rentabilidad y escalar la producción para consolidar a Vaca Muerta como el motor energético y financiero de la empresa en los próximos años.