YPF y la provincia de Río Negro profundizan su estrategia de desarrollo territorial con nuevas capacitaciones destinadas a proveedores locales en Sierra Grande y San Antonio Oeste. La iniciativa forma parte de la Academia de Proveedores de la compañía y se articula con la Secretaría de Energía y Ambiente provincial.

Las jornadas, centradas en “Finanzas inteligentes y asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial”, fueron dictadas por especialistas de IRAM y convocaron a más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades, en un espacio de formación pensado para fortalecer capacidades concretas de gestión.

El eje estuvo puesto en brindar herramientas prácticas para ordenar las finanzas, mejorar la toma de decisiones y fomentar esquemas asociativos entre empresas. La propuesta apunta a elevar la competitividad del entramado productivo local y acompañar su crecimiento en un contexto de fuerte dinamismo energético.

Las capacitaciones estuvieron dirigidas a proveedores actuales y potenciales, con la mirada puesta en su posicionamiento frente a nuevas oportunidades. En ese marco, Sierra Grande y San Antonio Oeste se perfilan como nodos estratégicos para proyectos de gran escala como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG.

El desarrollo de estas iniciativas marca un punto de inflexión para Río Negro, que comienza a consolidarse como un actor clave en la infraestructura energética nacional. La expansión de oleoductos, terminales portuarias y plantas de procesamiento abre un nuevo escenario de inversiones que demandará servicios, logística y mano de obra especializada.

A su vez, la proyección de proyectos vinculados al gas natural licuado posiciona a la costa rionegrina como una puerta de salida al mundo para la energía argentina. Esto no solo implica mayores exportaciones, sino también un efecto multiplicador en la economía regional, con impacto en empleo, proveedores y desarrollo industrial.

En este contexto, contar con una red de proveedores locales sólida, profesionalizada y alineada a estándares de calidad, seguridad y gestión resulta clave para sostener el crecimiento y maximizar los beneficios de estos desarrollos.La Academia de Proveedores de YPF se inscribe en esa visión. Funciona como un espacio de formación continua que busca acompañar a las empresas en su evolución, alinearlas con las exigencias del sector y promover vínculos de largo plazo basados en la confianza y la eficiencia operativa.