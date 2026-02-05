YPF inició el proceso para desprenderse de su participación en Metrogas, la distribuidora de gas más grande del país, con el objetivo de recaudar cerca de US$600 millones que se destinarán a financiar proyectos en Vaca Muerta.

La petrolera estatal, presidida por Horacio Marín, autorizó al Citigroup a buscar interesados en adquirir el 70% de las acciones que posee en la compañía. Desde la empresa remarcan que la salida de Metrogas responde a una obligación regulatoria y que el proceso será complejo sin la extensión de la concesión, que vence en 2027.

Metrogas cuenta con más de 2,4 millones de usuarios en el AMBA, ingresos anuales superiores a US$800 millones y un EBITDA cercano a US$150 millones. Además, emplea a 1100 trabajadores y concentra alrededor del 20% del mercado residencial de gas natural. Su valor de mercado ronda los US$1100 millones.

La clave para concretar la operación será la prórroga de la licencia hasta 2047, un trámite que depende de la aprobación de la Procuración del Tesoro y del dictamen del Enargas, organismo que debe elevar su recomendación al Poder Ejecutivo.