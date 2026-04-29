YPF Digital, en conjunto con Santander Argentina, presentó una nueva funcionalidad en la App YPF que permitirá a los usuarios generar rendimientos automáticos sobre el saldo disponible en sus cuentas, desde mayo de 2026. La nueva herramienta promete simplificar y optimizar la gestión financiera de los usuarios, integrando una opción de ahorro e inversión dentro de la plataforma.

Con la implementación de esta funcionalidad, los saldos disponibles en la App generarán rendimientos de manera automática y transparente, previa aceptación del usuario.

Esta opción tiene como objetivo posicionar a la aplicación como una alternativa atractiva no solo para pagos y servicios, sino también para el manejo del dinero. Además, la tasa de rendimiento será altamente competitiva en el mercado, lo que la convierte en una opción interesante para quienes buscan generar ganancias con su dinero de forma sencilla.

“Hoy, el dinero en cuenta es uno de los medios de pago más utilizados dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema digital y una de las tasas más altas del mercado para el usuario”, explicó Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital.

La gestión de los fondos estará a cargo de Santander Asset Management Argentina, lo que garantiza el respaldo de una infraestructura financiera sólida. Por su parte, Santander Argentina destacó que esta funcionalidad responde a su estrategia de integrarse con los principales ecosistemas digitales del país, ofreciendo soluciones de ahorro e inversión directamente desde una app que ya utilizan millones de personas.

“Desde Santander, buscamos simplificar la gestión del dinero y generar valor real en la vida cotidiana de los usuarios. Esta funcionalidad permite a millones de personas acceder a una solución de ahorro e inversión sin tener que cambiar de plataforma. Es parte de nuestro enfoque de estar presentes en los ecosistemas digitales más relevantes del país”, comentó José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina.

Este lanzamiento se enmarca dentro de un proceso de expansión de la App YPF, que en los últimos meses incorporó nuevas funcionalidades como transferencias abiertas, pagos en dólares, operaciones de autodespacho, beneficios en horarios nocturnos, y pago de servicios.

Con esta nueva opción de ahorro e inversión, la aplicación refuerza su propuesta como un ecosistema integral de servicios digitales, que apunta a convertirse en una herramienta indispensable para la vida cotidiana de los usuarios.