La petrolera YPF avanzará con un sistema que permitirá abonar combustibles y productos con Bitcoin y otras criptomonedas en su red de estaciones de servicio. La funcionalidad se integrará en la App YPF y convertirá a la compañía en la primera del sector energético argentino en habilitar pagos con activos digitales.

Un contexto de creciente adopción cripto

La iniciativa se enmarca en el aumento del uso de criptoactivos en Argentina. Según adelantó iProUP, el desarrollo operativo surge de un acuerdo con Banco Santander, que aportará la infraestructura para procesar transacciones y convertir automáticamente los pagos a pesos, eliminando riesgos de volatilidad.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El usuario escaneará un código QR desde la App YPF y seleccionará la criptomoneda con la que desea pagar.

Un exchange asociado liquidará el monto en tiempo real y transferirá a la estación el valor equivalente en moneda local.

Conversión automática y trazabilidad

La petrolera administrará las operaciones a través de una cuenta corriente en dólares en Banco Santander. Para cargar fondos, los usuarios deberán contar con una cuenta bancaria en dólares a su nombre, lo que garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo.

YPF Digital: pagos en dólares y cripto en un solo entorno

La función convivirá con el mecanismo recientemente incorporado para pagar en dólares desde la App. Ambas herramientas forman parte del entorno YPF Digital, orientado a unificar servicios, agilizar la experiencia de carga y fortalecer la transformación tecnológica de la compañía.

Un movimiento que marca tendencia en el sector

El anuncio llega en un momento de fuerte dinamismo del ecosistema cripto: Bitcoin ronda los USD 87.000 tras semanas de recuperación. Especialistas prevén que la decisión de YPF impulse a otras petroleras a avanzar en soluciones similares.

Impacto en el mercado energético

La actualización supone un cambio cultural en los medios de pago de las estaciones de servicio, históricamente dominados por efectivo, tarjetas y billeteras digitales locales. Con esta incorporación, YPF apunta a atraer a segmentos más jóvenes y a usuarios que operan habitualmente con exchanges.

La implementación será gradual para garantizar estabilidad y seguridad en todas las estaciones adheridas.