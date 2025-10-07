YPF incorporó una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a los usuarios pagar en dólares al momento de adquirir combustibles, productos en las Tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda su red de estaciones de servicio en Argentina.

Esta herramienta se suma a la propuesta Dinero en Cuenta (DeC) de la compañía, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad y variedad en las opciones de gestión de consumo para sus clientes.

De acuerdo con la información oficial, los usuarios que tengan habilitada la función Dinero en Cuenta (DeC) y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YDI), que opera en Banco Santander.

Esta solución fue diseñada para ser ágil y segura, contando con el respaldo de Banco Santander, lo que garantiza confianza en las transacciones realizadas.

Guillermo Garat, presidente de YPF Digital, destacó que esta nueva opción “brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio”. Añadió que esta incorporación refuerza el compromiso de la empresa de “innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.

Al momento de concretar el pago, la aplicación mostrará al usuario el monto equivalente en pesos y especificará el tipo de cambio aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación como referencia.

YPF Digital aclaró que los fondos depositados en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro de su ecosistema, sin que esto implique operaciones de cambio, ya que la empresa no realiza compra ni venta de moneda extranjera.

Además, la nueva función tiene restricciones específicas: no permite retiros de efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos. En caso de solicitarse una devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde la cual se originó la transferencia.