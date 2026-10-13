Ignacio Nabhen: “Utilizar metáforas del fútbol permite generar un puente entre el deporte y el mundo empresarial”

¿Qué tienen en común una cancha de fútbol y el mundo empresarial? Para Ignacio Nabhen, mucho más de lo que parece. Conferencista, escritor y coach ejecutivo, encontró en el deporte una herramienta para comunicar ideas, abordar desafíos profesionales y transmitir conceptos de liderazgo de una manera cercana y creativa.

Autor del libro La ley del gol, Nabhen transforma situaciones y metáforas del fútbol en recursos para pensar el desarrollo de las personas y los equipos de trabajo. En esta entrevista con Mejor Informado, cuenta cómo surgió la idea de su obra, por qué el deporte conecta rápidamente con las experiencias cotidianas y cuáles son las principales inquietudes de quienes buscan crecer profesionalmente o asumir nuevos desafíos.

¿Cómo nace la idea de La Ley del gol?



Es un trabajo que, casualmente, nace en un café. Es muy gracioso, porque la idea surge justamente en un café.

Dentro de tu trabajo en el mundo empresarial, ¿cómo aparece el deporte como herramienta para transmitir conceptos?

Normalmente, cuando uno se desenvuelve como coach o conferencista, aborda temáticas relacionadas con el mundo empresarial. Pero cuando uno trabaja con conceptos muy duros o técnicos, muchas veces el mensaje se pierde o se diluye. Por eso hay que tratar de llegar con un mensaje más disruptivo y creativo, que nos permita ver las cosas desde otro ángulo. Desde ese punto de vista, el deporte es algo con lo que podemos vincularnos rápidamente, practiquemos o no. Son temas que están presentes en el día a día de cada uno de nosotros. Utilizar metáforas del fútbol permite generar un puente mucho más fluido entre el deporte y el mundo empresarial.

Cuando llevás estas propuestas al ámbito empresarial, ¿notás que el deporte genera una identificación especial?

Sí. Quizás no sea lo primero que surge en una conversación empresarial, pero cuando uno introduce alguna referencia deportiva, inmediatamente aparece la identificación. Alguien dice: “Eso me pasó a mí”, o lo relaciona con el equipo que alienta o con el deporte que le gusta. Se genera un vínculo muy rápido y directo.

¿Cuáles son las principales consultas que se repiten entre las personas con las que trabajás en este mundo?

Depende de con quién trabajes. Cuando hago coaching con profesionales que se acercan por iniciativa propia, muchas consultas tienen que ver con la transformación de su carrera: cuál es el próximo paso, si quieren continuar en una carrera corporativa, ascender y cómo lograrlo, o si prefieren dar un paso al costado para comenzar un proyecto o emprendimiento. En cambio, cuando una persona llega recomendada o patrocinada por la empresa en la que trabaja, las consultas suelen estar más relacionadas con el desarrollo del liderazgo.

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