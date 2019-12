El actor Pablo Rago denunciado por abuso sexual

El mundo del espectáculo volvió a estallar esta semana al conocerse una fuerte acusación por presunto abuso sexual contra Pablo Rago, que una mujer radicó en una comisaría porteña, por un hecho ocurrido en 2015.

La denunciante, identificada como Érica Basile, denunció que en 2015 tuvo un encuentro con el actor quien le habría prometido conseguirle un trabajo en una productora de televisión.

"Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien. Aparte, estábamos hablando de trabajo, me había prometido trabajo en limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, indicó Basile en declaraciones al programa El show del espectáculo.

En la denuncia, Basile, de 34 años, comentó que Rago le efectuó pedidos sexuales que le causaron un fuerte rechazo, hasta que en un momento dado el actor logró la penetración sin su consentimiento.

Luego detalló que una vez que logró salir de ese lugar “no hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras y no lo pude tampoco hablar con mi familia”.

Pasado un corto tiempo, dijo haber recibido propuestas por parte de Rago para que le envíe fotos desnudas de su embarazo.

La causa quedó radicada en el juzgado en lo Criminal y Correccional porteño 54 del juez Walter Candela.