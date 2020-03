La confesión de Marcelo Polino

Marcelo Polino participa esta semana del programa Divina Comida. Allí el periodista reveló su costado más íntimo en la casa de Pía Slapka junto a Cae, Silvina Escudero y José María Muscari.

Muscari indagó sobre la vida sexual del conductor, periodista y jurado del Bailando 2020 y Polino se sinceró: "Yo no soy una persona muy sexual. Tengo la libido puesta más en el trabajo que en el sexo. Siempre me pasó, no soy muy sexual. Podría vivir sin sexo".

Más tarde justificó su respuesta: "Lo que pasa es que estoy tan enamorado de mí que es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy o todo lo que yo me cuido? Me doy todo lo que quiero".

"Tengo una vida genial, me doy mucha paz, mucha tranquilidad y me encanta estar conmigo. Nadie en el mundo va a poder darme lo que yo me doy", cerró el conductor, sin tapujos y ante sus compañero de mesa.