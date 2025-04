Las declaraciones del Papa que se conocieron tras su muerte

Tras la muerte del Papa Francisco que conmocionó al mundo entero, una entrevista del 2019 que le hizo Nelson Castro salió a la luz. El material fue reservado a pedido del mismísimo Sumo Pontifice, que solicitó que saliera luego de su fallecimiento.

En el programa Telenoche salieron audios donde habló el periodista y el líder de la Iglesia Católica. El encuentro fue en el Vaticano y Jorge Bergoglio habló de las presiones de liderar la Iglesia, la salud mental, entre otros temas.

"El día anterior sentí paz, dormí fenómeno. No sabía que podía llegar, con ese mecanismo hay varios candidatos y la primera elección es muy dispersa. Yo salí elegido en la segunda votación de la tarde y me di cuenta que algo pasaba", dijo sobre cómo vivió el cónclave que lo eligió como Papa en el 2013.

"Algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Después dormí la siesta y sentí mucha paz, vivía rezando el rosario. Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el cardenal Hummes estaba al lado mío y me dijo: ‘No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así’”, relató Francisco.

Luego, el Papa recordó cómo fue el momento en el que decidió su nombre: “Ya apenas que se llega a los dos tercios, aplaudieron y siguió el escrutinio. Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Me quedé pensando en los pobres y ahí, ¡pam!, San Francisco. Se me vino el nombre”.

Durante la charla, el Papa contó aspectos más íntimos de su día a día como, por ejemplo, su rutina de sueño. En ese sentido, dijo que dormía profundamente sin necesidad de medicación, se acostaba a las 21, leía una hora y despertaba a las 4. “¿Por qué me despierto tres minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial”, afirmó.

Consultado por sus preocupaciones más frecuentes, el pontífice mencionó el sufrimiento de los niños que padecen hambre y la soledad de los ancianos abandonados. También abordó cuestiones de salud, explicando a qué se debía su sobrepeso. “No me cuido, pero tengo una dieta. Surgió por un desequilibrio entre el páncreas y el hígado, entonces empecé una dieta que regula eso. No hacer esa dieta continuada con la dieta cardíaca era algo que, de alguna manera, me hizo tener sobrepeso”, señaló el Papa.

En otro tramo, Francisco habló sobre un episodio durante la Dictadura Militar en Argentina, cuando era provincial de los jesuitas. Contó que recibió asistencia de una psiquiatra durante seis meses. “Pasé un momento muy difícil porque era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora que era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos. Fueron seis meses en los que me ayudó muchísimo por los miedos que me venían. Llevar escondido en el auto a una persona, tapada con una frazada y pasar tres controles de Campo de mayo, la tensión era difícil”, confesó.

En ese mismo sentido, opinó: “Creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar Psicología hoy en día es necesario para pastorar y esta posición que fui tomando con el tiempo”.

Respecto a su relación con las emociones, mencionó que en ocasiones sentía enojo, aunque evitaba guardar rencor. Afirmó que prefería afrontar los conflictos o silenciarlos sin resentimiento. Asimismo, reflexionó sobre su salud mental, reconociendo momentos de tristeza por la pérdida de sus padres y otros eventos difíciles. “Sentí tristeza o preocupación en momentos difíciles que nos tocó vivir. Los pude manejar, pero a veces me manejaron ellos a mí. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas porque son compañeras de toda la vida”, concluyó.