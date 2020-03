La adicción de Cae

Divina Comida se convirtió en la mesa de confesiones de muchos famosos de la farándula Argentina. Esta semana le tocó al músico CAE que en la primera cena en la casa del director José María Muscari sorprendió a sus compañeros al confesar que fue adicto al sexo.

El cantante reveló que participó en una orgía con 14 personas. “En el motorhome había 9 camas. En la banda éramos 5 personas. Tuvimos sexo entre 14. Yo no sabía cuántos éramos, pero mi hermano, que formaba parte de la banda, los contó cuando bajamos de la motorhome”, contó para sorpresa del resto de los invitados.

Toda la semana compartirá cena con Muscari, Marcelo Polino, Pía Slapka y Silvina Escudero.

Sin embargo, reconoció: "Yo no creo haberme curado de mi adicción al sexo, sólo que hoy lo canalizo en una única mujer. La mejor terapia fue conocer a alguien que me sacara de eso. La fuerza del amor. Creer en mi familia, yo siempre fui un pibe de barrio. Empezás a ver que lo que pasaba en la tele no era la realidad de tu vida”.

Luego, el cantante contó que tras la crisis de 2001 debió irse a España para probar suerte con su familia. “Al principio fue alucinante, estuve en televisión, con Madonna y Robbie Williams. Llegaba como una megafigura de Sudamérica”, explicó el músico quien luego fue estafado y le tocó trabajar de peluquero en la madre patria.