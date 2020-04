El Polaco pidió fecha para casarse y se la negaron

El Polaco y Barby Silenzi viven una historia de amor como pocas dentro del mundo del espectáculo. Todo arrancó en la pista del Bailando y pese a que, en su momento, negaron todo, hoy esperan ansiosos el nacimiento de su primera hija, Abril.

El músico, que recientemente cumplió 14 años como solista, quiso pedir fecha para casarse con pero no lo autorizaron por la cuarentena por coronavirus en el país. "En línea con las acciones que está llevando adelante el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno Nacional, la atención en las sedes Comunales se encuentra suspendida hasta una vez finalizado el Aislamiento Social". Fue el mensaje que mostró desde su celular El Polaco.

Teniendo en cuenta los antecedentes del músico, muchos de sus seguidores no tardaron en contestar la publicación, y no le creyeron para nada la buena intención: ”Es buena la tuya ehhhh jajajaja”, escribió un usuario. Otros pusieron emojis o risas, entendiendo que quería reservar fecha de casamiento sabiendo que no lo iban a autorizar. “Claaaroooo!!!…justo no? Que mala suerte la tuya jaja”, expresó un cibernauta.

Claro que el cantante no tardó en añadir: "Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió" y expresar: "Barby Silenzi te amo".

Mientras tanto, El Polaco y Barby viven la cuarentena junto a las hijas de él y a Elena, la de ella, a la espera de la llegada de Abril.