Mirtha Legrand contó qué prenda jamás uso en su vida

Que Mirtha Legrand es una diva, no hay dudas. Como a toda diva siempre se la vio elegantemente vestida. No solo para sus programas sino para cada uno de los eventos de los cuales ha participado en su extensa carrera artística.

Ahora en casa, desde el pasado 20 de marzo, Mirtha (93) se animó a contar algunos secretos de su día a día, pero también de toda su vida. Lo cierto es que, en medio de la charla con "Juanita", Diego Pérez, intervino y quiso saber cómo es el look de la diva en plena cuarentena: “Tengo una curiosidad Mirtha, yo me empilché para venir acá, pero en casa estoy en jogging, en bermudas. ¿Vos como estás en casa?”, le preguntó el actor a Legrand.

La Chiqui sin perder el humor respondió: “Uso un deshabillé, una bata linda. Yo soy coqueta, estando sola en mi casa o con Elvira (su asistente de toda la vida)" y luego reveló algo que nadie sabía: “Te voy a contar una cosa, jamás me puse un jean… ¡Nunca! No es que lo desprecie, pero no va con mi cuerpo. Ni con mi físico… Aun siendo joven, eh”.