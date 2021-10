Triunfó el amor: Wanda e Icardi seguirán juntos

“Los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, escribió Wanda Nara, al ponerle fin a la novela del año.

Tras semanas del escándalo que incluyó a la China Suárez, a Wanda y Mauro Icardi, hoy la rubia empresaria puso fin al culebrón y confirmó que seguirán juntos con su marido, el jugador del PSG luego de haber acordado el divorcio, incluso de haberse reunido con abogados.

“Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”.