Marta Minujín presenta "Pandemia" en el Bellas Artes

En tiempos de crisis sanitaria e incertidumbre Marta Minujín creó "Pandemia", un lienzo en el que durante varios meses fue pegando pequeñas tiras de tela pintada, configurando escalas cromáticas entre el negro y el blanco, una obra que se exhibirá en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir del próximo jueves y que la artista dedica a sus seguidores de Instagram.



Pandemia es un cuadro de 260 x 210 cm realizado durante el aislamiento obligatorio desde mayo de 2020 hasta marzo: "Amigos ya cerca del fin, Pandemiaaaa 11 meses 5 horas por día y fueron pegadas 22.600 tiritas de tela pintada y luego cortada y pegada", dice la artista en su cuenta de Instagram.



Minujín (Buenos Aires, 1943) realizó "un trabajo obsesivo, preciosista y riguroso para elaborar esta obra", y durante varias horas al día pegó sobre el lienzo "22.600 tiras con pequeños cuadrados en blanco, negro y siete tonos de gris", informa el museo.



Para ello "pintó pequeñas telas constituidas por líneas paralelas negras, blancas y grises" que luego cortó generando "una trama de cuadraditos de no más de 2 o 3 milímetros de lado".



El nombre de la obra es un reflejo de lo que se vive aún hoy día. Acostumbrada a usar "miles de colores" -según contó a Télam en una entrevista de julio del año pasado- esta obra es "la única que va a terminar siendo negra, todo influenciado por lo que pasa, por la situación".



También decía: "Me desespera cuando se me terminan las tiritas que hago. Primero pintás la tela y después se corta en tiras, finitas", y "cuando se me acaba la tela me enloquezco". Las tiras fueron pegadas sin un plan previo, aunque le demandó más de los cinco meses planificados en un principio.



Este cuadro "negro" que la artista dedica a sus seguidores de Instagram (@martaminujin), a los que agradece por el acompañamiento, tiene escrito en el reverso del bastidor la historia de su proceso. En grandes letras se lee "Vivir en arte", entre otras anotaciones.