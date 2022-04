Premios Grammys 2022: todos los ganadores

Se entregaron los galardones a lo mejor de la música en sus más de 70 categorías. Los Premios Grammys 2022 fueron un éxito y mejores artistas se reunieron para festejar una de las noches más esperadas por las estrellas, mejor cotizadas de la industria de la música, a nivel mundial.

Desde el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, te traemos el listado con los ganadores en las principales categorías y los artistas revelaciones para este 2022 en los Grammys 2022:

Mejor álbum de Reggae: SOJA Band por " Beauty in the silence"

Mejor álbum de raíces regionales: Kalani Pe'a' por "Kalani Pe'a"

Mejor álbum tradicional de Blues: Cedric Burnside por "I be traying"

Mejor álbum americano: Los Lobos Band por "Native Sons"

Mejor canción de raíces americanas: Jon Batiste y Steve McEwan por "Cry".

Mejor ´álbum de Country: Chris Stapleton por "Starting Over"

Mejor solista de Country: Chris Stapleton por "You Should Probably Leave"

Mejor dúo o grupo Country: Brothers Osborne por "Younger Me".

Mejor canción Country: Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon y Chris Stapleton por "Cold"

Mejor álbum vocal de Jazz: Esperanza Spalding por "Songwrights Apothecary Lab".

Mejor canción de Rap: Kanye West con Jay-Z por "Jail"

Mejor álbum Dance/Electronic: Black Coffee por "Subconsciously"

Mejor álbum latino de Rock / alternativo: Juanes por "Origen"

Mejor álbum urbano latino: Bad Banny por "Último tour del mundo"

Mejor álbum latino de Pop: Alex Cuba por "Mendó"

Mejor grabación Dance/Electronic: Rufus DuSol por "Alive"

Productor del año no clásico: Jack Antonoff

Mejor álbum de Rap: Tyler, The Creator por "Call me if you get lost"

Mejor interpretación de Rap melódica: Kenye West con The Weeknd y Lil Baby por "Huricane".

Mejor interpretación Rap: Family Ties de Baby Keem por "Kendrick Lamar"

Mejor interpretación R&B: Silk Sonic y Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan por "Leave the Door Open".

Mejor álbum R&B: Jazmine Sullivan por "Heaux Tales

Mejor Video musical: Jon Batiste por "Freedom"

Mejor Canción Rock: Foo Fighters por "Waiting on a War"

Mejor Álbum de Rock: Foo Fighters por "Medicine At Midnight"

Mejor interpretación de rock: Foo Fighters por "Making a fire"

Mejor Álbum Pop Vocal: Olivia Rodrigo por "Sour".

Mejor interpretación de pop dúo / grupo: Doja Cat y SZA por "Kiss Me More"

Mejor interpretación Pop solista: Olivia Rodrigo por "Drivers License".

Mejor Artista Nuevo: Olivia Rodrigo

Mejor Canción del año: Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson y Paak por "Leave the Door Open"

Mejor Álbum del año: Jon Batiste por "We are".

Mejor Grabación del año: Silk Sonic por "Leave The Door Open"

Nathy Peluso fue la única artista argentina en tener una nominación a los Grammys 2022. La artista y compositora de Hip Hop, Soul, Trap, Rap y Jazz, está de gira por México en su gira Calambre Tour. Su álbum "Calambre", le mereció su nominación a Mejor Álbum Pop de Rock Alternativo.

Otros reconocidos artistas latinos también lograron nominiaciones a Los Premios Grammys 2022. Entre ellos se estaban: Paula Arenas, Pablo Alborán, Ricardo Arjona, Camilo, Alex Cuba, Bab Bunny, J. Balvin, Karol G, Kli Uchis, Rauw Alejandro, Juanes, Bomba Estéreo y Zoé, entre algunos más.