Dua Lipa en Argentina: así fue el primer show de la nueva reina del pop

El martes Dua Lipa hizo un mega despliegue con su show en el Campo Argentino de Polo. Las luces se apagaron a las 21.30 puntual para dar lugar a la magia. Ella apareció con un catsuit verde, su cabellera negra y su mirada impactante.

Ante el chillido del público, la “nueva figura del pop” comenzó su ritual con Physical, New Rules y Love Again. No hubo tiempo para el descanso y cada escena estuvo compuesta por su equipo de bailarines, que acompañaron a la artista con meticulosa precisión inglesa.

Future Nostalgia es el nombre de este tour mundial de Dua Lipa, concepto que también se vio impactado en show donde no faltaron los guiños a los 80 y también a la comunidad LGTBQ+

Con un show dividido en cuatro actos, la cantante no defraudó a su fandom que conoce bien sus tiempos y sus canciones, perfectamente preparadas para darle al público lo que espera. Ni más, ni menos.

Physical, Levitating y Pretty Please fueron algunos de los temas más ovacionados, incluyendo a Cold Heart, el clásico que la diosa hizo con Elton John y en el que decidió entonar con una bandera Argentina colgada de sus hombros.

El show terminó cerca de las 23 cuando la diva lo dió todo con Don't Start Now, la canción que dio un cierre inconcluso: el ultimo recital será hoy miércoles, en el mismo lugar.