Mal momento para Piñón Fijo: suspendieron su show en Mendoza

Después del escándalo mediático y de haber sido acusado por maltratos y humillaciones por parte de su hija, Piñón Fijo quedó envuelto en una enorme polémica. El animador infantil había publicado una historia, donde dejaba en claro que llevaba tiempo sin ver a su nieta. Ese posteo desató una interna familiar, que aún sigue dando tela para cortar.

Ante esta situación, el conductor se mostró apenado y emitió un comunicado: "Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. Mi cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría".

Quienes conocen al artista aseguran que está devastado, fuertemente arrepentido por todo lo que se generó y preocupado por su futuro profesional.

En las últimas horas, en medio del escándalo con sus hijos, Piñón Fijo sufrió un duro revés. El Municipio de Maipú, en el Gran Mendoza suspendió el show que el payaso iba a dar en una fiesta de esa localidad.

"Por fuerza mayor e inconvenientes ajenos a la organización del evento, la presentación de Piñón Fijo que había sido programada, queda suspendida”, expresaron en un comunicado.

La celebración que se realizará el próximo domingo en el Parque Metropolitano, en el Gran Mendoza, comenzará a las 11 y culmina a las 18. Piñón Fijo iba a ser el número central.