Confirmado: Fantino se casa con una modelo en Bahía Blanca

El conductor Alejandro Fantino está más que enamorado. Cuando habla de la modelo bahiense Coni Mosqueira no para de dar elogios y alabanzas. Es que en pleno romance, confirmó que se casará en la ciudad natal de ella, el próximo viernes 21 de octubre.

Ya el compromiso de la pareja, en julio pasado durante una vacaciones en la paradisíaca Santorini de Grecia, había revolucionado a los medios de comunicación. Ahora, la confirmación de la ceremonia por civil no sólo dio que hablar en los programas de espectáculos sino también en Bahía Blanca, adonde se espera una revolución social en la puerta del Registro Civil, para acompañar a la flamante pareja.

La modelo bahiense había hecho trascender esa posibilidad, cuando el pasado 5 de septiembre hizo la fiesta de despedida de soltera junto a sus amigas de infancia, pero ahora fue el propio Fantino quien confirmó la fecha y el lugar en una entrevista en canal 13.

"Es un momento re lindo para mi vida. Me emociona porque la encontré y ella también siente eso por mí. Cuando te pasa está buenísimo, ojalá que podamos festejar el amor y la unión”, señaló el periodista, muy contento.

A fines de mayo, el conductor de "Animales sueltos" había brindado una entrevista íntima a "LAM", en América, donde había deslizado la posibilidad de ser padre junto a su pareja. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, había expresado.

Y contó una anécdota con ella: “Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p...madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿vos creés que el filtro este de Instagram...?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema. No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana”.

“Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, había señalado.