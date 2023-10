La esposa de Lotocki defendió el producto que usó el cirujano

La esposa de Aníbal Lotocki brindó una entrevista en LAM, mientras el cirujano permanece en silencio. Sus declaraciones fueron polémicas, ya que aseguró que se realizó varias operaciones con él y afirmó estar "muy conforme".

Majo Favarón habló en vivo, en el ciclo de Ángel de Brito, y generó indignación al decir que "tengo ese producto, el polimetil metacrilato, y estoy muy conforme". Y agregó: "Lo tengo desde hace un montón de tiempo. Fue una de las primeras cirugías que me hice”.

Además, afirmó: "Me operé en reiteradas ocasiones con él... muchas". Y, como si fuera poco, expresó: “Estoy sana, hago actividad física, me he caído de la patineta y no ha explotado”.

“Tengo una vida recontra normal, conozco a un montón de gente que está igual y no conozco que el producto haga mal”, siguió en medio de críticas que ha recibido a través de sus redes sociales, principalmente por su aspecto físico.