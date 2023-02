Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron a dos meses de conocerse

Andrés Nara y Alicia Barbasola sellaron su romance de dos meses con una unión cristiana en donde "sin papeles", celebraron su amor.

Justamente el 14 de febrero, día de los enamorados, la feliz pareja dio el sí en un salón en la zona de Pacheco, Buenos Aires. Ante un grupo de amigos y algunos familiares, el papá de Zaira y Wanda Nara se comprometió con su pareja, aunque sus hijas no estuvieron presentes en este importante momento.

El empresario y la vedette recibieron la bendición del pastor evangélico Fernando Vienni, para luego colocarse unas alianzas con sus nombres y fecha de esta unión grabados.

“Decidimos sellar nuestro amor con una unión cristiana. Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, dijo la flamante esposa de Andrés Nara.

Si bien se trató de una ceremonia sencilla e íntima entre sus seres queridos más cercanos, la novia sin dudas vistió para deslumbrar. Alicia lució un vestido que el diseñador Leandro Mareco, quien trabajó en tiempo récord para hacerle el traje para el gran día: en tan sólo cuatro días tuvo todo listo.