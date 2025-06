Cristina Kirchner, de líder a condenada: el fin de un ciclo y la nueva etapa

La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, marca un punto de inflexión no solo en la carrera de la ex presidente, sino en el escenario político argentino de los últimos tiempos. El fallo —que aún no está firme en la Corte Suprema, pero que activó mecanismos judiciales concretos— pone fin, al menos en los términos institucionales, a más de dos décadas de influencia directa en los niveles más altos del poder estatal.

Desde el momento en que se conoció la decisión judicial, Cristina ha optado por una estrategia dual: por un lado, se refugia en medio de vigilias en su domicilio, cánticos de lealtad, visitas de diferentes figuras y una movilización planificada para su próxima comparecencia en Comodoro Py. Por el otro, evita exponerse políticamente con definiciones partidarias o electorales, dejando en suspenso cuál será su rol dentro del peronismo a corto y mediano plazo.

Una condena con efecto político inmediato

La condena por la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz representa, entre tantas cosas, una redefinición de su liderazgo: Cristina ya no es una candidata en potencia, sino una figura que queda excluida de cualquier cargo electivo. No obstante, su influencia política no se diluye automáticamente. La historia reciente demuestra que el kirchnerismo como fuerza política no se construyó únicamente desde las urnas, sino también desde los márgenes del poder, desde la resistencia, y —como ahora intenta— desde una narrativa de persecución judicial que apunta a renovar su capital simbólico.

El delicado equilibrio del peronismo

La situación de Cristina pone al peronismo en un estado de reconfiguración interna. Con el liderazgo de la ex presidente judicialmente condicionado, emergen sectores que buscan renovar el espacio, despegándose de su figura. Otros, en cambio, insisten en un respaldo irrestricto, reclamando la “proscripción”.

Esta tensión interna podría profundizarse si Cristina es efectivamente detenida —con prisión efectiva o domiciliaria— en un contexto social sensible y con un gobierno nacional que ha optado por mantener distancia del caso, al menos en la superficie y en dentro de lo que se permite ver públicamente. Javier Milei, en tanto, aprovecha el vacío discursivo del peronismo tradicional para avanzar con su agenda, mientras observa cómo su principal rival simbólica atraviesa su peor momento judicial.

¿Fin de ciclo o transformación?

La gran incógnita es si este proceso marca el fin del ciclo político de Cristina Fernández de Kirchner, o si, como ha demostrado en otras ocasiones, será capaz de transformar su rol y mutar en una figura de resistencia que opere desde los márgenes pero con fuerte incidencia en la opinión pública.

Nueva etapa en la política nacional

El proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner no solo es un capítulo clave en la relación entre Justicia y poder en la Argentina. También inaugura una nueva etapa en la política nacional, donde su figura se mantendrá como eje de tensión, pero probablemente con menos capacidad de articulación institucional directa. Lo que vendrá dependerá de cómo evolucione su situación judicial, de las definiciones del peronismo, y de la capacidad del oficialismo libertario para encarar el vacío de liderazgo que su condena podría dejar en el arco opositor.