Fin de la amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara. Los motivos

La amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara parece haber llegado a su final por un escandaloso motivo.

Según informó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo las modelos se habrían distanciado por un hombre. “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, dijo el periodista. “Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, agregó Lussich.

La información de una nueva relación entre Zaira Nara y el polista comenzó a circular hace varios meses y, según distintos rumores, fue el motivo de la separación de la hermana de Wanda Nara con Jakob Von Plessen.

Antes de conocer a Pedro Alfonso, Paula Chaves estuvo en pareja con Pieres (en 2010) pero las diferencias entre sus proyectos de vida los distanció. "Estuve ahí de casarme con un polista. Me acuerdo cuando estaba en Lobos, en el campo, y, en un momento, me senté en la galería con la persona con la que estaba en ese momento y dije: 'si, yo te amo, todo perfecto, pero no voy a ser feliz acompañándote en tu mundo y en tus proyectos'”, aseguró la modelo en una anterior entrevista.

Es que con todo esto, sabemos que Zaira Nara disfruta a full su soltería, pero algunas versiones aseguran que no está completamente sola. Apenas se confirmó su separación con Jakob Von Plessen, Yanina Latorre dio picante información sobre los motivos de la ruptura.

"La relación con el polista existió. Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", dijo Latorre en relación a Facundo Pieres.

"El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", disparó la "angelita".