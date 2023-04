El nuevo videoclip de “El Peligro de los Vientos” ya disponible

Gastón Delucca, creador del proyecto "El Peligro de los Vientos", estuvo en el piso de 24/7 Canal de noticias en el programa Tardes de Primera , realizando la presentación de su nuevo videoclip titulado "Siempre Joven", que cuenta con la dirección de Elías Heredia. La presentación se realizó el día 28 de marzo con mucha repercusión y apoyo de artistas de la escena regional.

Con respecto a la canción y el nuevo lanzamiento: "estoy por lanzar un disco, con una entidad mas fuerte, Siempre joven es parte de este disco. con la idea de ser viejos, no físicamente, sino mentes viejas, como la frase de Wos la juventud es una actitud del alma, es un poco reflejar esto. También hay mucho de la película "Castillo ambulante" con temática similar"

Mirá la nota completa:

Con respecto a “El Peligro de los Vientos": nace de encontrar algo que me mueva y me llamó también la idea de buscar algo de acá, de Neuquén”, entonces me vino la idea de los vientos que son ultra característicos de acá y después me surgió esa idea del peligro de los vientos.

Videoclip: El Peligro de los Vientos - Siempre joven

En la dirección: Elias Heredia Dirección de arte y vestuario: Mel Martinez Cámara: Elias Heredia / Javier Cea Corrección de color: Elias Heredia Edición: Ignacio Scordia Actúan: Sebastian Fanello / Erika Sofía / Nico Jordan Make Up: Maqui Guglielmucci Fotografia Backstage: Karen Roa Handy Cam: Gastón Delucca / Juanjo Varvasini / Jose Varvasini Drone: Bonchan Asistencia y soporte: Melina Plaza / Juanjo Varvasini / Silvio Fernandez / Jose Varvasini