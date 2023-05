Icardi no dejaría salir a sus hijas de Turquía y pediría la tenencia

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan una nueva polémica, esta vez, por la custodia de sus dos hijas: Francesca e Isabella Icardi. En "Intrusos" dieron detalles asegurando que el deportista estaría impidiendo que las pequeñas salgan de Turquía y que pediría la custodia completa.

"La primera idea, Flor, fue armar la vida en Estambul. Con las nenas, con los hijos. Eso fue mucho antes de que ella se convirtiera en conductora de Telefe. A ver, hubo colegio, todo", comentó Maite Peñoñori sobre la situación entre Wanda y Mauro.

"A mí lo que me llama la atención es que las nenas son chiquitas, no es que están en secundario o primaria avanzada, parece que todavía están en una etapa escolar que podrían tranquilamente venir a Argentina a trabajar o hacerlo en otro país, digo, ella podría estar trabajando acá y las hijas podrían estar acompañadas, me sorprende por eso creo que acá hay algo en particular que tiene que ver", comentó por su parte Flor de la V. "Tal vez Wanda fue armando esto a medida que fue pasando el tiempo, por ahí la idea era también volver y seguir y mantenerse de esa manera. Y no separarse, claro", agregó la conductora.

Fue en ese momento que Guido Zaffora sorprendió con información de último momento. "Lo que me dicen es que Mauro... No dejó que las nenas salgan de Turquía. Wanda está angustiadísima. Lo que me dicen es que Mauro está usando a las nenas y está manipulando a Wanda con las nenas", comenzó.

"Es que Mauro no les quiere dar las nenas a Wanda....Bueno, acá hay una amenaza, lo que me cuenta, una amenaza de Mauro a Wanda. ¿En potencial? Sí, no, no, pero esto es fuente... Lo que me dicen es que para que Mauro les dé las nenas a Wanda, Wanda tiene que estar con Mauro. 'O tenés que volver conmigo y yo te doy a las nenas'", habrían sido los dichos del deportista según el entorno de Wanda Nara.