Súper viral: el video de La Joaqui en bikini en la playa de Brasil

La Joaqui está cerrando el año con todo, combinando trabajo y descanso en un viaje a Brasil junto a su pareja, Luck Ra. La artista argentina no solo disfruta de unas vacaciones, sino que también ha estado en el centro de las miradas gracias a sus publicaciones en redes sociales y a los críticos que parecen no darle tregua.

Recientemente, La Joaqui compartió una dedicatoria a su pareja en Instagram, quien le respondió con frases llenas de amor como “no podés más te amo” y “soy un ladrón y no me avergüenzo de nada”. Las demostraciones de cariño entre ambos no han pasado desapercibidas para sus fans, quienes llenaron los comentarios de emojis de corazones y buenos deseos para la pareja.

En paralelo, en X (antes Twitter), las críticas hacia la cantante volvieron a surgir, pero ella no tardó en responder con su característico estilo irónico y desenfadado. “¿Te imaginás abrir un hilo de Twitter para tirarme mierda y yo tomándome un mate en Brasil con pajaritos? ???? Pd: el mate está lavado porque es el último, no juzguen a mi viejo por su cebada ?”, escribió. La publicación, acompañada de una foto relajada, recibió miles de likes y comentarios que aplaudieron su forma de tomarse las cosas con humor.

Durante su estancia en Brasil, se les vio disfrutando de la Bresh junto a Joaquín Da Rosa, reafirmando su presencia en eventos icónicos mientras mantiene el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Sin embargo, este no ha sido el único logro reciente de La Joaqui. La cantante acaba de anunciar un show en el Estadio Arena y lanzar su álbum "Tu Patrona de Lujo", un proyecto que la posiciona como una de las artistas más relevantes del momento.

Te imaginas abrir un hilo de twitter para tirarme mierda y yo tomándome un mate en Brasil con pajaritos? uD83DuDE02uD83EuDDE1

Pd: el mate está lavado porque es el último, no juzguen a mi viejo por su cebada ? pic.twitter.com/2URp6HpDpt — La Joaqui (@medicenlajoaqui) December 21, 2024

Además, La Joaqui cierra el 2024 con el estreno de su nuevo sencillo, “Bandidas Retiradas”. Este tema marca un regreso a sus raíces en el RKT y es también un homenaje a los lugares que la vieron crecer. El videoclip, filmado en Lugano y Bajo Flores, cuenta con la participación de Gusy DJ y Alan Gómez, productores que han estado con ella desde el inicio de su carrera.

“Los lugares en los que grabé tienen que ver con sostener un concepto. Yo puedo llegar a donde sea, pero siempre voy a salir de donde salí y ese es mi mayor logro y orgullo”, contó La Joaqui durante el rodaje del clip. Para ella, este regreso no es solo un acto simbólico, sino también un recordatorio personal de cómo logró superar las barreras y cumplir sus sueños.

La Joaqui anoche en la Bresh de Brasil uD83CuDDE7uD83CuDDF7 con Luck Ra y Joaquín Da Rosa. pic.twitter.com/tE8Fs5on4Z — LA JOAQUI INFO uD83EuDD8A (@skillsjoaqui) September 17, 2024

“Por mucho tiempo pensé que había lugares a donde no iba a llegar por salir de donde vengo. Entonces, es mi recordatorio de que yo puedo llegar a donde quiera. Y también es un homenaje a la gente que me hizo alguien. Por eso, para mí, es crucial volver ahí”, agregó.

Con este nuevo sencillo, La Joaqui recupera el estilo que marcó sus comienzos, recordando éxitos como “Butakera” y “Dos Besitos”, mientras reafirma su posición en la escena musical. Su capacidad para combinar autenticidad, resiliencia y humor sigue conquistando corazones y desarmando críticas, confirmando que La Joaqui está hecha para brillar tanto en las redes como en los escenarios.