Trío neuquino deslumbró en el Festival de Tango de La Falda

La nueva edición del Festival de Tango de La Falda, Córdoba, que se desarrolló este fin de semana, tuvo como protagonistas a un trío neuquino que ofrecieron un espectáculo en homenaje a tres grandes de la música popular: Eladia Blázquez, Chico Novarro y Rubén Juárez.

Enrique Nicolás Trío, dirigido por el pianista y arreglador Enrique Nicolás, acompañado por Ezequiel Nicolás en contrabajo y Anderson Perea da Silva en bandoneón, se unió a la cantante Lucila Juárez, hija de Rubén, reconocido bandoneonista y cantautor argentino de tangos fallecido en 2010. Precisamente el neuquino Enrique Nicolás fue el último pianista, arreglador y director musical de Rubén Juárez.

La presentación de Enrique Nicolás Trío se destacó en la 40 edición del Festival de Tango de La Falda.

El trío junto a la cantante, que se hace llamar "La Juárez", se presentaron el viernes y domingo en la cuadragésima edición de este festival nacional con un repertorio compuesto íntegramente por piezas de los tres artistas recordados, con arreglos realizados para esta ocasión por Nicolás. "Va a tener una carga emotiva tremenda porque aparte han sido mis tíos postizos tanto Eladia como Chico", dijo Juárez, minutos antes de salir al escenario. En una de las actuaciones el grupo de músicos terminó con un "Viva el tango", grito que fue imitado por el público que colmó el anfiteatro Carlos Gardel, donde hubo milongas callejeras, enseñanzas de tango, actuaciones espontáneas y homenajes a grandes exponentes del tango argentino.

En su destacada trayectoria, Enrique Nicolás, quien se instaló en Neuquén en 1986, acompañó con sus propios arreglos en el piano a intérpretes como Raúl Lavie, Guillermito Fernández, María Graña, María José Demare, entre tantos otros. Pero uno de los momentos más fundantes de su vida como músico fue su relación con Rubén Juárez, un cantor excepcional y un bandoneonista notable.

Enrique Nicolás junto a sus músicos del trío y la cantante Lucila Juárez, hija de Rubén, reconocido bandoneonista y cantautor de tangos fallecido en 2010.

Enrique lo había visto a Juárez en algunas de sus presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. En el 2000 Juárez se presentó en Neuquén y no sólo que Enrique tuvo la ocasión de conocerlo personalmente sino que terminó arriba del escenario con el enorme bandoneonista. “Era un viernes, yo estaba llevando a mi hijo a la Escuela de Música y de pronto un amigo, Yayo Cinquegrani, que tenía una pizzería en la diagonal Alvear me dice que me quería presentar a alguien. Ese alguien, era Rubén Juárez. Nos pusimos a hablar y en un momento Juárez me pregunta qué tenía que hacer esa noche con el piano. Me convocó a tocar con él. Después nos quedamos hablando en la habitación del hotel Comahue donde paraba como hasta las siete de la mañana. Recuerdo que me dijo algo que no lo olvidé más: ‘De esta música, vos no te vas más’; del tango no te escapas, es tu música'”, recordó Nicolás en una entrevista con este periodista.

Nicolás creó la Orquesta Escuela Provincial de Tango con el fin de socializar esta música apreciada y valorada en todo el mundo.

Después en 2009, Juárez lo llamó para convocarlo a hacer una gira por Europa junto al guitarrista Néstor Crespo. "Junto a Juárez tocaron en Francia, Alemania, Suiza. Fue la última gira que hizo porque al año siguiente se murió", comentó el pianista que en 2019 creó la Orquesta Escuela de Tango Provincial.

